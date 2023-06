Charlie Ottley propune un nou logo turistic al României. Cum arată și ce spune ministrul Turismului

Charlie Ottley a prezentat pe rețelele sociale propunerea sa pentru logoul turistic al României. El spune că țara noastră are nevoie de așa ceva.

Charlie Ottley explică faptul că România are păduri - ultima sălbăticie adevărată din Europa cu cea mai mare pădure mixtă supraviețuitoare și două treimi din prădătorii de vârf ai Europei - este o țară cu mii de ani de istorie complexă și o moștenire culturală diversă care se întoarce înainte de daci și este, de asemenea, un pământ al belșugului.

„Din acest motiv, am creat un nou logo pentru a încerca să reflecte aceste aspecte importante. Este gratuit să o folosești pentru toată lumea ca alternativă la frunză. Fără îndoială că mulți oameni îl vor urî sau nu vor fi de acord cu elementele cheie, dar cel puțin sper că am adus dezbaterea în prim plan și invităm pe oricine să vină cu propriile modele așa cum am făcut-o acum aproape un an”, scrie realizatorul britanic.

El spune că, de asemenea, mesajul pentru lume trebuie să fie în limba engleză și să fie înțeles de străinii pentru care - sălbăticia semnifică frumusețea și natura neatinsă, un răsărit înseamnă o țară un nou început și un snop de porumb simbolizează abundența.

„Dacă vă place vă rugăm să distribuiți și să ne susțineți în misiunea noastră de a urmări Ministerul Turismului pentru a adapta sau adopta acest nou design”, mai spune Charlie Ottley.

Ce spune noul ministru al Turismului

„Profesioniștii în domeniu trebuie să se exprime, trebuie să vezi dacă acel logo îți comunică ceva. Am văzut propunerea, dar vă reamintesc că există un angajament al guvernului României, al unui fost ministru. A fost cheltuită o sumă de bani pentru logo-ul actual al României: frunza. Curtea de Conturi este foarte atentă la modul în care se cheltuie banii în România și bănuiesc că este, în acest moment, obligatoriu de folosit pentru că este această decizie a unui vechi Guvern”, a declarat Radu Oprea, noul ministru al Turismului, pentru Libertatea.