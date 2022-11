Charlie Ottley: Cred în România pentru că, pentru mine, este cea mai frumoasă țară din Europa

Sunt @Charlie Ottley , realizatorul documentarului @România Sălbatică, și #CredînRomânia pentru că pentru mine this is the most beautiful country in Europe. I moved here, I have Romanian residence, I live in the national park, in the forest, in the wildlife. I hope that together we can all continue to preserve Romania's natural resources, its historical landscapes, build in a sensitive way and continue to enhance Romania's reputation as a go to destination for tourists from around the world.

Tu de ce crezi în România? Postează și tu pe social media un motiv concret pentru care Crezi în România. Provoacă în text 3 prieteni cu @etichetă să te urmeze ❤️🇷🇴. Adaugă #CredînRomânia și va apărea în @Adevărul.

Cred în România este inițiativa unor tineri care au ales să demonstreze că România chiar merită încrederea noastră și să evidențieze oamenii, ideile și inițiativele cu care ne mândrim. Susține proiectele tinerilor ambițioși, promovează ideile care schimbă comunități și prezintă poveștile românilor demni sperând să contribuie la întărirea sentimentelor de respect și de apartenență la comunitate, precum și de încredere în sine.

Știrile senzaționale, opiniile negative și zvonurile deseori nejustificate domină spațiul mediatic și discursul public. Românii se critică disproporționat pe sine, sunt neîncrezători în autorități, suspicioși în semeni și pesimiști la adresa României. Totuși, Adevărul este că România se dezvoltă rapid și recuperează decalaje, aflându-se deja în rândurile țărilor prospere, sigure și dinamice. Milioane de români pricepuți și cinstiți își fac treaba cu demnitate acolo unde se află. Povestea lor merită să fie spusă pentru că este povestea României reale.

Ne dorim să facem din români o comunitate care să spună mândră: Cred în România! Alătură-te demersului și spune tuturor de ce Crezi în România!

#DestinatiaAnului #1Decembrie