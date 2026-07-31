CEO-ul Electrica, apel la marile companii: „La prânz, soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi”

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, le-a transmis vineri, 31 iulie, companiilor industriale un apel public pentru a-și muta o parte din consumul de energie în intervalul de prânz. Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar contribui la echilibrarea sistemului energetic în perioadele de vârf de consum.

„Toată lumea are o soluție pentru sistemul energetic. În comentarii, în studiouri, în dezbateri. Noi nu avem nevoie de încă o soluție. Avem nevoie de patru ore”, a transmis Chiriță într-o postare publicată pe pagina sa de LinkedIn.

El susține că distribuitorul cunoaște profilul de consum al clienților săi și avertizează că sistemul energetic se confruntă cu dificultăți în intervalul de vârf al serii.

„Vă știm profilul de consum mai bine decât oricine. E meseria noastră. Știm că între șapte și unsprezece seara sistemul trece prin cele mai grele ore ale anului. Dunărea e la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seară de seară echilibrul se cumpără tot mai scump”, a spus acesta.

„Ne lipsește ora potrivită”

În același timp, directorul Electrica arată că la orele prânzului există un excedent de energie produsă din surse regenerabile.

„Și mai știm un lucru pe care nu-l spune nimeni: la prânz, soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi. Ne lipsește ora potrivită”, a explicat Chiriță.

Potrivit acestuia, companiile pot contribui la echilibrarea rețelei prin simpla mutare a unor procese industriale în timpul zilei.

„Voi sunteți singurii care pot schimba ora. O familie poate stinge un bec. O fabrică poate muta un munte. Un schimb reprogramat. O moară pornită la prânz. Un depozit răcit cu patru ore mai devreme. Atât”, a transmis acesta.

Chiriță a anunțat că, în luna august, prin programul „Ținem România Aprinsă”, consumul mutat în intervalul cu producție ridicată din surse fotovoltaice va beneficia de gratuitate.

„În august, prin programul «Ținem România Aprinsă», energia activă pe care o mutați pe soare este gratuită. Verificată pe contorul inteligent. Scrisă pe factură. Singura investiție este o decizie”, a afirmat directorul general al Electrica.

Acesta a precizat că în luna septembrie va publica lista companiilor care se alătură inițiativei.

„În septembrie public lista companiilor care au ținut România aprinsă. Nu va fi o listă lungă. Va fi o listă bună. Iar sigiliul de partener va sta bine la poarta fabricii, acolo unde angajații voștri intră știind pentru cine au mutat ziua”, a mai spus Alexandru Chiriță.

România, la un pas de criză energetică

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut, miercuri seară, populației și industriei să reducă voluntar consumul de energie, mai ales în intervalul 20.00-23.00, când cererea depășește oferta.

„Zona de importuri critică e în perioada de seară, între orele 20.00 și 23.00. Am importat cam 1.700 de megawați seara. În momentul de față nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme (...) Fac un apel către cetățenii României, marii producători cât consumă în orele de seară, atunci când avem un deficit de energie. În restul zilei nu sunt probleme”, a declarat Bolojan.

Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a avertizat joi că debitul Dunării va scădea la începutul lunii august la 1.500 mc/s, de trei ori mai mic decât media multianuală.

Nuclearelectrica a renunțat, cel puțin pentru moment, la oprirea Unității 2 a Centralei de la Cernavodă, însă compania avertizează că reactorul poate fi oprit în orice moment dacă sunt afectate condițiile de funcționare în deplină siguranță.