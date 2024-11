Mircea Geoană, bani de campanie de la o firmă fantomă din Bulgaria. Evazionistul și-a primit banii înapoi

ONG-ul care îl susține pe Mircea Geoană a primit, în luna mai, 50.000 de euro de la o firmă din Bulgaria, controlată de un om de afaceri condamnat pentru înșelăciune,aflat pe lista fugarilor.

Chiar dacă Mircea Geoană a intrat oficial în campania pentru alegerile prezidențiale în luna septembrie, ONG-ul care-l susține, Asociația Mișcarea Țara Renaște s-a pregătit din timp pentru alegeri. Încă din luna mai, ONG-ul a primit o finanțare importantă, de 50.000 de euro, de la o firmă bulgărească obscură, Ausenco Ltd.

”În România, Gabriela Știube este patroana Hajdu Trade Group, o firmă cu sediul în Oradea care comercializează produse alimentare: făină, ulei și zahăr. În 2017, Gabriela Știube a preluat firma de la Mahmoud Lakkis, un libanez cu cetățenie română, care a scăpat de acuzațiile de implicare într-un grup infracțional organizat și evaziune fiscală după ce faptele s-au prescris. Dosarul a implicat firme fantomă bulgărești și are ramificații în politica de top.

În Bulgaria, firma care i-a transferat 50.000 de euro ONG-ului din spatele lui Mircea Geoană este înregistrată la sediul unei firme de contabilitate, în aceeași clădire cu SRL-ul bulgăresc folosit de gruparea Murfatlar, acuzată într-un mega-dosar de un prejudiciu de 47 de milioane de euro”, scrie context.ro.

Ionel Știube a precizat că el este cel care controla de fapt firma bulgărească, nu Gabriela Știube. “Eu i-am băgat 50 de mii de euro, din păcate mi i-a băgat înapoi și am fost un pic supărat, pentru că chiar am vrut să câștige Mircea Geoană”, a precizat Știube, care a menționat că banii din firma bulgărească i-a transferat din Israel.

Firma bulgărească controlată de Știube a plătit cei 50.000 de euro pe 28 mai. Asociația care-l susține pe Geoană a returnat banii la două luni distanță, pe data de 24 iulie.

Dumitru Borțun, președintele ONG-ului, a precizat că banii au fost returnați pentru că nu exista un contract. “M-am informat și am constatat că e vorba de niște bani pe care i-am restituit, fiindcă nu cunoșteam sursa și nu aveam raport juridic cu ea. De aceea nu am știut în primul moment la ce bani vă referiți. A fost o sumă de 50.000 de euro, primită de la o firmă înregistrată în Bulgaria, cu care asociația noastră nu încheiase niciun contract. Astfel, am întocmit un Ordin de plată de restituire ”, a precizat Dumitru Borțun pentru context.ro.

Asociația Mișcarea Țara Renaște spune că banii nu au fost utilizați în campania lui Mircea Geoană și că toate finanțările primite pentru campanie respectă legea.

Tot Mircea Geoană este cel care a primit un împrumut de aproximativ 100.000 de euro de la controversatul om de afaceri clujean Nelu Varga. Acesta a explicat că Geoană i-a promis că îi va returna banii în decembrie și că l-a împrumutat în virtutea prieteniei pe care o au de zeci de ani.

Nelu Varga este asociat într-o firmă cu fiul fostului președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, acesta din urmă fiind fugit din țară după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

Tot Varga a fost achitat în dosarul privind retrocedarea a 40.000 de hectare de pădure, în care Viorel Hrebenciuc a fost condamnat inițial la doi ani de închisoare cu executare.

În presă au mai apărut informații că Rareș Mănescu a devenit partener de afaceri cu un propagandist rus în timp ce lucra încă pentru Mircea Geoană, pe când acesta era încă adjunct la NATO. De asemenea, sotii Mănescu au donat, în anul 2023, peste 14.000 de euro fundației al cărei președinte este soția lui Mircea Geoana, Mihaela Geoana.