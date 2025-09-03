Percheziții în 9 județe, într-un dosar de mare evaziune fiscală. Autoturisme vândute succesiv fără achitarea TVA. Prejudiciu de 18 de milioane de euro

Autoritățile efectuează miercuri, 3 septembrie, zeci de percheziții în nouă județe, într-un dosar de mare evaziune fiscală, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Cele 47 de percheziții au loc în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală de amploare. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei (17,7 milioane de euro).

Potrivit surselor Antena 3 CNN, este vorba despre o companie din domeniul auto, care se prezintă drept unul dintre cei mai importanți piloni ai pieței de mașini rulate. Una dintre locațiile unde au avut loc percheziții este sediul din Galați, acolo unde își desfășoară activitatea și omul de afaceri vizat de procurorii DNA.

Toate audierile vor fi efectuate la sediul DNA București și vor începe după prânz.

Potrivit anchetatorilor, mașinile erau vândute succesiv fără achitarea TVA-ului aferent. Autoritățile au monitorizat aceste tranzacții de mai mult timp, iar astăzi au descins atât la locuințele unor persoane, cât și la sediile mai multor firme.

Știre în curs de actualizare.