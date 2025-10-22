search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Nuclearelectrica vrea să vândă energie pe termen lung. Contractele vor putea fi încheiate pe 20 de ani

Nuclearelectrica intenționează să vândă energie electrică pe termen lung, contractele angro de vânzare-cumpărare de energie electrică urmând să fie încheiate pe o perioadă de 20 de ani.

„S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN), în calitate de producător de energie electrică, lansează prezenta consultare de piață în vederea identificării unor potențiali parteneri pentru încheierea de contracte angro de vânzare-cumpărare de energie electrică pe termen lung și definirii unor condiții contractuale specifice, care să stea la baza unor potențiale contracte de acest fel, atribuite, în condițiile legii, pe piața de energie electrică din România.

Intenția SNN este ca durata produsului ce face obiectul prezentei consultări să fie de 20 de ani, cu începerea livrărilor din data de 01.01.2026 sau, în măsura în care procesul de consultare și de contractare se definitivează ulterior datei de 01.01.2026, începerea livrărilor să aibă loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele parți și a constituirii garanțiilor contractuale”, se arată în anunțul de consultare publicat de companie.

Potrivit acestuia, calendarul avut în vedere de SNN pentru desfășurarea procesului de contractare este următorul

Etapa 1 – Consultarea publică. Termenul de finalizare al prezentei consultări de piață: 10 noiembrie 2025.

Etapa 2 – Pregătirea ofertei publice de vânzare și a contractului aferent. Pe baza datelor obținute în urma derulării Etapei 1, se va definitiva oferta de vânzare și proiectul de contract în varianta propusă de către SNN, documente care, în prealabil lansării procedurii de contractare, vor impune parcurgerea unui proces de obținere a aprobărilor corporative

Etapa 3 – Procedura de ofertare publică. Procedura de atribuire se va desfășura în condiții de competitivitate și transparență. Părțile vor respecta forma contractului propus de către SNN, care va fi anexat ofertei publice. Propunerea de contract va integra propunerile acceptate/însușite de SNN în perioada consultării publice și cele rezultate în urma procesului intern de obținere a aprobărilor corporative. 

Criterii de eligibilitate aplicabile în procedura de ofertare publică sunt următoarele:

Pentru fiecare participant ofertant, SNN va efectua o analiză de risc, prin aplicarea unui set de criterii de evaluare, stabilite pe bază de indicatori economici și financiari obiectivi, precum comportamentul istoric de plată și de derulare anterioară a relațiilor contractuale cu SNN, existența unor active în portofoliul acestuia, existența unei structuri corporative care poate da posibilitatea depunerii unei scrisori de garantare din partea companiei mama etc.

Criteriile de eligibilitate aplicabile respondenților pentru calificarea în Etapa 3 sunt: categoria de risc aplicabilă conform analizei de risc, limita de credit/expunere, condițiile de garantare. Criteriile de eligibilitate se vor aplica în mod identic și nediscriminatoriu tuturor potențialilor parteneri, însă limita de creditare și condițiile de garantare vor fi specifice situației financiare a fiecăruia. Condițiile de derulare a relațiilor comerciale pot face obiectul negocierilor, în funcție de rezultatul analizei de risc.

Recuperarea întârzierilor acumulate în faza de inginerie a proiectului, estimate în prezent la aproximativ 7 luni, generate de procesul de adaptare la legislația și normativele tehnice în vigoare, precum și de durata necesară pentru obținerea autorizațiilor din partea CNCAN.

Economie

