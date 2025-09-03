Nicușor Dan, vizită la centrala de la Cernavodă: „Este una din zonele în care România are un avantaj competitiv”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat miercuri, 3 septembrie, la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă.

Președintele României, Nicușor Dan, a mers miercuri, 3 septembrie, într-o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

„Vreau să subliniez că energia nucleară este o chestiune de securitate națională și atunci tehnologia și partenerii sunt parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ce privește ordinea internațională. Energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va trece. Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite. Cred că aici avem din nou un avantaj competitiv”, a spus președintele Nicușor Dan.

Energia nucleară este importantă. Ea reprezintă 20% din necesarul de energie electrică al României și este relativ prietenoasă cu mediul, mai subliniază președintele:

„Am ținut să fiu azi aici pentru că nu numai că este o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv.

Nu vorbim doar de energie electrică, vorbim de procese care sunt legate cu asta și în care România contează. Vorbim de beneficii secundare, cum ar fi medicina, la care România are un avantaj competitiv, deci în mine, lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea centralei 1, reactoarele 3 și 4 pentru care lucrările sunt în curs, sunt un suporter al acestor, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici”, mai adăugat Nicușor Dan.

Ministrul Energiei, Bogdan Gruia, a anunțat în cadrul evenimentului că unul dintre reactoarele de la Cernavodă ar putea să poarte numele savantului Horia Hulubei.

Ulterior, de la ora 19:00, președintele îl va primi pe António Costa la Palatul Cotroceni.

Agenda include întâmpinarea oficială în Holul de Onoare, convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale, urmate de declarații de presă comune, aproximativ la ora 19:30.

Antonio Costa vine la București în cadrul unui „Tur al capitalelor” statelor membre