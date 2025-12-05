search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Ce facem cu cele 1.502 companii de stat? „Trebuie privatizate, ele funcționează în beneficiul câtorva privilegiați”

0
0
Publicat:

Incidentul din Prahova este un argument în plus pentru a reforma sistemul celor peste 1.500 de companii de stat din România. Economistul Radu Nechita, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, explică de ce este necesară privatizarea „fabricilor de privilegii”.

Oameni lăsați fără apă în Prahova. FOTO: ISU Prahova
Oameni lăsați fără apă în Prahova. FOTO: ISU Prahova

În centrul scandalului din Prahova stă firma Exploatare Sistem Zonal Prahova SA - deținută integral de Apele Române acuzată de dezastrul care a lăsat fără apă circa 100.000 de persoane din două județe și a pus în pericol sistemul energetic al țării. În plus, presa a scris că societatea a fost o sursă continuă de sinecuri pentru partidele aflate la guvernare.

Scandalul aduce în centrul atenției nevoia de a reforma companiile de stat.

În acest moment, există 1.502 de companii de stat. Dintre acestea 230 sunt companii centrale, iar 1272 sunt la nivel local, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, fosta activistă care are ca misiune reformarea sistemului companiilor de stat.

„83 dintre companiile centrale concentrează cele mai mari pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei”, a mai spus Gheorghiu.

Reforma companiilor de stat are ca obiective două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, care este jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026 şi restructurarea a cel puţin trei companii până la 31 august 2026, spune Gheorghiu.

Economistul Radu Nechita, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat pentru „Adevărul” cum se poate face reforma companiilor de stat.

De ce funcționează mai bine firmele private

„Aș vrea să evităm o analiză simplistă în care spunem că la stat totul merge catastrofal, iar la privat totul e lapte și miere”, afirmă economistul. „Diferența fundamentală nu ține doar de proprietate, ci de structura de stimulente.”

În opinia expertului, firmele private tind să funcționeze mai bine „pentru că cineva este beneficiar direct al deciziilor bune și păgubit direct de cele proaste”. În sectorul privat există mecanisme riguroase de control: audit, presiunea acționarilor, consultanță financiară, analiza costurilor. Toate acestea funcționează deoarece „acționarii nu vor să fie păgubiți nici măcar de cei mai bine plătiți angajați, care sunt managerii”.

Prin contrast, în instituțiile de stat, responsabilitatea se diluează. „Statul este, prin definiție, un monopol. Iar managerul dintr-o instituție publică nu este proprietar. El nu poate beneficia direct de rezultatele bune, dar nici nu suportă consecințe serioase pentru cele proaste.” În practică, spune specialistul, asta înseamnă orientare pe termen scurt, lipsa interesului pentru prevenirea erorilor și perpetuarea unei culturi a pasării responsabilității.

„Nu rezultatele îi recomandă, nici când sunt numiți, nici când sunt menținuți”

Un alt factor sistemic este politizarea. „Cei care conduc entități de stat au fost numiți politic. Poziția lor, funcția lor, depinde de cine are puterea. Nu rezultatele îi recomandă, nici când sunt numiți, nici când sunt menținuți.” Mai mult, rețelele create de partidele care au stat mult la guvernare „sunt adânc înfipte în toate instituțiile”.

Dificultatea de a înlocui angajați incompetenți este un alt motiv pentru inerție. „Ca să concediezi pe cineva la stat e mult mai complicat. Mulți sunt asimilați funcționarilor publici și beneficiază de protecție ridicată. Există rețele de prietenii sedimentate în timp, care fac aproape imposibilă schimbarea.”

Expertul subliniază că fenomenul este unul global, nu specific României: „Un ministru al Finanțelor din Franța a așteptat șase luni ca să afle veniturile celor mai bine plătiți angajați ai ministerului. Asta spune tot despre opacitatea sistemului.”

Cultura organizațională: între sinecuri și supracosturi

Multe companii de stat au dezvoltat în timp o cultură internă care încurajează abuzul de resurse. „În unele dintre ele, de la cel mai simplu angajat până la directori, există mentalitatea „de unde lucrăm, de acolo trăim”. Pentru cel mic înseamnă să ia un top de hârtie acasă. Pentru cel mare înseamnă licitații trucate, angajarea conform comenzii de la partid și pregătirea următoarei funcții, răspunzând la comanda politică astăzi, pentru a îndatora pe cutare sau cutare care o să-l propulseze pe o creangă mai sus în cocotierul administrației de stat și a firmelor de stat.”

Citește și: Începe „curățenia” în companiile de stat. Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma, iar „lista neagră” va fi aprobată joi

Astfel de companii, chiar și atunci când funcționează, o fac „la costuri mult mai mari decât o firmă privată”, spune specialistul. „Reușitele tehnice ale unor companii de stat sunt adesea supraplătite.”

Soluția: privatizarea, nu cosmetizarea

Întrebat cum ar arăta o reformă eficientă, economistul este tranșant: „Restructurarea reală se face prin privatizare. Atât.” În opinia sa, încercările repetate de a repara companiile de stat din interior s-au dovedit un eșec. „De 30 de ani tot restructurăm și nu se schimbă nimic. Firmele funcționează în beneficiul unui grup restrâns de privilegiați. Angajații cu salarii mici sunt doar scutul emoțional din față.”

Privatizarea însă trebuie făcută corect. „Multe privatizări din România au fost fraude, pentru că au fost netransparente. Contracte complicate, condiții opace, clauze interpretabile. O privatizare adevărată înseamnă proceduri clare, transparente, preferabil liste pe bursă, pachete bine definite.”

Pentru cazul Prahova, economistul spune că și companiile de apă pot fi reformate prin deschidere către capital privat. „Nu are cum să fie mai rău decât acum. Sistemul actual nu produce responsabilitate. O participare privată, chiar minoritară, aduce transparență: un acționar privat va întreba imediat de ce scade dividendul și va împinge decizia către eficiență.” Totuși, economistul crede că cel mai bine ar fi să existe un acționar majoritar privat.

Există chiar soluții locale la îndemână: „Fondurile de pensii din pilonul II ar putea cumpăra acțiuni la astfel de companii. Atunci ar fi cu adevărat proprietatea întregului popor, nu doar o formulă propagandistică.”

De ce nu se face reforma?

Reforma reală presupune ciocnirea cu interese grele. „Regiile de stat sunt fabrici de privilegii pentru politicieni. De la vile închiriate la prețuri modice, până la sinecuri, funcții și posturi inventate. O privatizare lovește exact în cei cu salariile mari, nu în angajații vulnerabili – iar aceștia se opun cel mai puternic.”

Citește și: Primele 10 companii de stat intră în reformă. Guvernul pregătește un registru și conducere profesionistă până în 2026

Exemple internaționale arată că schimbarea e posibilă, dar dificilă. „France Telecom, Air France, Renault – toate au devenit mai performante după privatizare. Dar opoziția privilegiilor a fost uriașă. Politicienii au împachetat reformele ca cerințe ale Uniunii Europene, iar efectele pozitive și le-au atribuit ulterior.”

„În ultimă instanță responsabilitatea e și la alegător”

PNRR prevede eliminarea conducerilor interimare la companiile de stat și restructurarea a trei companii de stat până în 2026. „Reforma este perfect posibilă din punct de vedere tehnic. Noi nu trebuie să facem reformă datorită PNRR-ului, ci pentru că ceea ce se întâmplă este un abuz”, spune acesta. „Avem modele din alte țări. Este o chestiune de voință politică. Nu trebuie să inventăm capitalismul de la zero – doar să aplicăm reguli de bază: criterii clare de competență, test de inteligență, cunoașterea Excel-ului, o limbă străină etc. Dacă am cere asta, mulți din sinecurile actuale nu ar trece nici primul filtru.”

Totuși, specialistul este pesimist: „Mi-e ușor să acuz politicienii, dar problema cea mare este electoratul. Dacă alegătorii ar vrea cu adevărat reformă, ordine și disciplină, nu ar vota asemenea specimene.”

Opoziția politică, spune el, nu oferă o alternativă. „Dacă oamenii sunt nemulțumiți de coaliția actuală, opoziția ar trebui să vină cu măsuri radicale de curățenie. Dar ei vin cu propuneri de naționalizări, nu de privatizări.”

Concluzia este amară: „Alegătorul român încă nu înțelege cauza problemelor. Poți manipula până la un punct, dar în ultimă instanță responsabilitatea e și la alegător. Nu poți vota un pușcăriaș ca primar și apoi să te întrebi de ce nu ai drumuri și de ce bugetul e pe deficit.”

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
libertatea.ro
image
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Pot trece la Hidroelectrica dacă am datorii la furnizorul actual? Ce spune legea
playtech.ro
image
La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E gata! "Nu știu nimic de el și nici nu mă mai interesează!"
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa fiică! Fata cea mică a Amaliei Năstase a reprodus imaginea iconică a mamei sale din tinerețe

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză