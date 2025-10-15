search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce fac românii pentru a reduce impactul scumpirilor și cum este afectată piața muncii

0
0
Publicat:

Mai mult de trei sferturi dintre angajații și candidații la noi locuri de muncă participanți la un sondaj au declarat că au fost semnificativ afectați de scumpiri, o bună parte dintre aceștia îndreptându-se spre munca remote pentru a elimina cheltuielile de transport.

O femeie stă pe jos în sufragerie, lucrând la laptop
Tot mai mulți români caută joburi remote pentru a elimina cheltuielile de transport

Potrivit sondajului, 75,6% dintre repondenți care au spus că sunt puternic afectați de scumpiri, 20,9% au fost afectați într-o oarecare măsură, 2,1% doar într-o mică măsură, iar 1,4% deloc. Cel mai puternic impact l-a avut creșterea tarifelor la utilități, după cum au menționat 89,2% dintre respondenți. Majorarea prețurilor la alimente și băuturi a lovit în 85,6% dintre respondenți, iar 40,7% au resimțit cel mai mult impactul scumpirilor în cheltuielile aferente transportului (combustibil, transport în comun etc.).

Ecoul acestor schimbări nu a întârziat să apară. Deja 72% dintre cei care au luat parte la sondaj au spus că au redus cheltuielile non-esențiale. 36,7% au renunțat la ieșirile în oraș, 24,3% au decis să își cumpere haine mai rar, iar 21,4% au pus pe pauză planurile de vacanță, pentru un orizont nedeterminat de timp. O tranziție interesantă, care apare în 29% dintre răspunsuri, este legată de schimbarea brandurilor pe care le foloseau în mod obișnuit cu altele similare, dar dintr-o categorie inferioară de preț. 20,3% au amânat planurile de a face o achiziție importantă, precum o casă sau o mașină. Practic, vedem ajustări pe aproape toate palierele, fie că este vorba despre cheltuieli semnificative sau de cele alocate produselor și serviciilor uzuale”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de comunicare online din România.

Potrivit acesteia, doar 3,3% spun că nu a fost necesar să facă niciun fel de ajustare în stilul de viață și în comportamentul de consum, iar 8% nu au făcut până acum nimic în acest sens, dar intenționează să implementeze anumite tăieri de cheltuieli.

Renunță la beneficii extrasalariale în schimbul unui salariu mai mare

Pe acest fond, 65% declară că ar fi dispuși să renunțe la beneficiile extrasalariale pe care le primesc în schimbul unui salariu mai mare, care să acopere inflația. Asta și în contextul în care doar 4,8% au purtat discuții cu angajatorul lor despre o posibilă mărire de salariu, în ultima perioadă, și au și primit-o. 30,8% nu au primit un salariu mai mare, deși au solicitat, iar 24,1% plănuiesc să discute despre acest lucru cu angajatorul în perioada următoare. Dacă ne referim strict la intervalul al ultimelor 12 luni, 63,4% spun că nu le-a crescut salariul deloc, 25,3% au primit o majorare, dar mai mică decât nivelul inflației, iar pentru 5,7% plusul a fost mai mare sau egal cu inflația.

Impactul economic al ultimelor luni a fost suficient de puternic pentru candidații și angajații din piață încât să-i determine pe 41,3% dintre cei care au luat parte la sondaj să își dorească un job nou și să se afle, în acest moment, în căutarea unui nou loc de muncă. 33,2% sunt dispuși să facă o schimbare doar pentru un salariu mult mai mare decât cel actual, în timp de 11,4% sunt mulțumiți de jobul pe care îl au și nu plănuiesc o mutare în viitorul apropiat. Există și o altă categorie de candidați activi (14,1%) care vor un nou loc de muncă dintr-un cumul de motive, nu doar cel salarial. Pentru jumătate dintre cei care se află în căutarea unui nou job, salariul reprezintă cel mai important criteriu în funcție de care vor accepta o eventuală ofertă de angajare.

Cerere mai mare pentru munca remote, pentru a elimina cheltuielile de transport

Inclusiv raportarea la munca remote s-a schimbat în noul context economic. Dacă până anul acesta candidații își doreau să poată lucra și de acasă pentru a putea să-și gestioneze mai bine timpul, acum principalul motiv pentru care se uită către joburile remote este acela că i-ar ajuta să cheltuiască mai puțin pe transport, masa de prânz la birou sau haine. Mai mult decât atât, puși în fața ipotezei de a se angaja pe un salariu mai mare, chiar dacă asta ar însemna mai puțin timp liber, 33,8% ar accepta fără să stea pe gânduri, iar 33,9% ar accepta doar dacă ar fi vorba despre o diferență salarială substanțială. 32,4% ar refuza, argumentând că timpul liber este mai important pentru ei.

„I-am întrebat pe cei care au luat parte la sondaj ce soluții au adoptat pentru a face față mai ușor avalanșei de creșteri a prețurilor la produse și servicii, iar majoritatea (58,5%) a răspuns că nu a încercat să-și crească veniturile, ci să reducă o parte din cheltuieli. 44,6% și-au căutat un job cu un salariu mai mare, 22,1% au cerut o majorare salarială la jobul actual, 13,8% au investit bani în acțiuni sau fonduri de investiții, 13,7% au început o activitate de freelancing sau un proiect personal, iar 13,5% și-au luat un al doilea job, part time”, explică Ana Călugăru.

De altfel, 40,3% spun că au un buget lunar pe care îl folosesc ca reper pentru a-și monitoriza cheltuielile, dar nu îl respectă de fiecare dată, 14,6% nu au un buget pe care își impun să îl respecte, iar 14,1% nu au, dar intenționează să apeleze la această metodă. 31% au stabilit un buget lunar de la care nu se abat.

În ceea ce privește proiecțiile economice pe care le au pentru următoarele 6 – 12 luni, 73,4% nu cred că situația economică se va îmbunătăți. Doar 17% au perspective optimiste.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
stirileprotv.ro
image
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
gandul.ro
image
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
mediafax.ro
image
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu ministrul Muncii, Florin Manole/SURSE
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cum poți deveni proprietar pe terenul de sub casă. Ce prevede Legea 18/1991 și în ce condiții se aplică în 2025
playtech.ro
image
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gaura neagră" din București: "înghite" milioane € pe an. Primăria: "Scopul nu a fost acela de a produce profit"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Adio, vouchere! Ministrul Bogdan Ivan anunță cine vor fi cei afectați
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”