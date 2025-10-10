search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu

0
0
Publicat:

Deși mai sunt două luni până la Crăciun, românii nu mai așteaptă luna decembrie pentru a-și asigura carnea pentru sărbători. În gospodăriile din satele românești, porcii sunt deja rezervați, iar unii crescători spun că au vândut tot încă din octombrie.

Mulţi şi-au rezervat încă de pe acum carnea de porc pentru Crăciun. FOTO: arhivă
Mulţi şi-au rezervat încă de pe acum carnea de porc pentru Crăciun. FOTO: arhivă

Sacrificarea porcului de Crăciun este una dintre cele mai importante şi aşteptate tradiţii româneşti care însoţesc sărbătorile de iarnă şi, deşi până atunci mai sunt două luni, anul acesta mulți cumpărători s-au grăbit să-şi asigure deja carnea de porc crescut în curte. În numeroase sate din țară, crescătorii spun că nu mai au animale disponibile şi că listele de rezervări sunt complete, pentru că în 2025 cererea depășește cu mult oferta.

Tot mai mulți români aleg să cumpere porcul în viu, direct din gospodărie, pentru a se bucura de gustul autentic și de siguranța alimentară. În unele zone, rezervările au început încă din septembrie, iar prețurile se mențin apropiate de cele de anul trecut, în ciuda creșterii costurilor la cereale.

În localitatea bihoreană Rontău, fermierul Dorel Pașcalău crește aproximativ 20 de porci pentru sezonul de iarnă, însă mai bine de jumătate dintre ei sunt deja vânduți. „Porumbul s-a scumpit. Eu l-am luat cu 1,4 lei. Noi nu punem concentrate, doar cereale și mâncare naturală. De aceea și carnea e altfel, are gustul acela adevărat de Crăciun”, a declarat el pentru Antena 3.

Practicile s-au schimbat: cumpărătorii nu mai așteaptă târgurile din decembrie, ci își asigură porcul din timp, plătind un avans de aproximativ 400 de lei pentru rezervare. Momentan preţul în viu este între 15 și 17 lei pe kilogram, însă fermierii avertizează că tarifele ar putea urca pe măsură ce se apropie sărbătorile.

Cerere mare, ofertă limitată

Cererea este ridicată mai ales pentru rasele românești și cele premium, precum Mangalița, Bazna sau Duroc roșu, recunoscute pentru carnea fragedă și grăsimea naturală, dar oferta este destul de mică, deoarece pesta porcină africană a diminuat efectivele, iar mulți dintre micii fermieri au fost nevoiți să renunțe la creșterea porcilor.

Pentru cumpărători, însă, gustul tradițional rămâne de neînlocuit.

„Am venit să-l văd, să știu ce mănânc. La magazin nu am încredere. E tradiție. Fără porc crescut la țară, nu e Crăciun. Îl iau acum, să fiu sigur”, a spus Florin Dulău, un client venit din oraș special pentru a-și rezerva porcul.

România continuă să se confrunte cu un deficit de carne de porc de peste 40%, iar importurile cresc anual. Tocmai de aceea, porcul crescut în gospodărie, hrănit natural și sacrificat după tradiția românească, a devenit un produs tot mai râvnit.

În multe cazuri, animalul rămâne la fermier până în preajma Crăciunului, când cumpărătorul vine doar pentru tăiere și tranșare. Cei care locuiesc la bloc preferă adesea ca totul să se facă la fața locului, „ca la țară”, evitând deplasările și păstrând ritualul autentic al sărbătorii.

Pe măsură ce decembrie se apropie, crescătorii se așteaptă la o avalanșă de cereri noi, dar şi la o creştere a preţurilor.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
mediafax.ro
image
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Cum scapi de frunzele din curte, toamna? Nu ai voie să le dai foc
playtech.ro
image
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
BNR lansează o nouă monedă, în valoare de 10 lei. Cum va arăta aceasta
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde