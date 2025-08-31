Video Când se dă startul pentru Rabla 2025: 200 de milioane de lei alocate programului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat duminică că programul Rabla pentru persoane fizice va debuta cel târziu la sfârșitul lunii septembrie, iar bugetul total pentru acest an este de 200 de milioane de lei.

„Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparență ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare și apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, la Dumbrăvița, județul Timiș.

Peste un milion de mașini vechi casate prin Rabla

De la lansarea programului, în 2005, și până în prezent, peste 1 milion de mașini vechi au fost casate prin programele Rabla, iar mai mult de 700.000 de autovehicule noi au fost achiziționate cu sprijinul acestuia, potrivit datelor Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice

Pentru Programul „Rabla 2025”, Ministerul Mediului propune un ecotichet de 18.500 de lei pentru autovehiculele electrice sau cele cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Modificările sunt prevăzute în Ghidul de finanțare, care se află în consultare publică la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).