Câciu, despre creșterea veniturilor: Nu doar pensionarii au nevoie de compensarea pierderii puterii de cumpărare

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a vorbit joi despre necesitatea creșterii veniturilor din 2023, pentru că nu doar pensionarii au nevoie de compensarea pierderii puterii de cumpărare.

„Nu am să mă pronunţ asupra procentului, ceea ce pot să vă spun este că există spaţiu şi mai există şi necesitate, iar decizia finală va fi luată în Coaliţie, pentru că trebuie aşezate în echilibru nevoia de compensare a pierderii de putere de cumpărare la mai multe categorii de cetăţeni, nu numai la pensionari" , a spus ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, la finalul şedinţei de Guvern, întrebat dacă există spaţiu pentru majorarea pensiilor cu 10% în 2023.

Pe de altă parte, şeful de la Finanţe a subliniat că trebuie să ţină cont şi de posibilităţile financiare, dar şi de prognozele pentru anul viitor, care şi ele evoluează.

„Avem prognoza de vară acum, vedem cum va arăta prognoza de toamnă şi, pe de altă parte, celelalte priorităţi pe care statul trebuie să şi le păstreze. Avem de implementat PNRR, avem de făcut investiţii, avem partea de asigurare a resurselor pentru educaţie, pentru sănătate, pentru apărare şi lucrurile se vor pune toate pe masă. De asta nu am să mă refer la procent, pentru că procentul va fi decis. Oricum nu va fi cel pe care ni-l spune legea referitor la indexarea inflaţiei din urmă cu un an, pentru că este evident că ar fi din punctul meu de vedere şi incorect faţă de cetăţeni care resimt o inflaţie mult mai mare decât cea care a fost în urmă cu un an, adică în 2020", a adăugat ministrul Finanţelor.

În fiecare toamnă se stabilește care va fi salariul minim pentru anul viitor

Pe de altă parte, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat joi că în fiecare toamnă se stabileşte care va fi salariul minim pentru anul viitor, iar în aproximativ o lună vor fi prezentate elementele care fac parte din strategia fiscal-bugetară pe 2023.

„Discuţiile despre salariul minim au loc în fiecare toamnă şi tot în fiecare toamnă se stabileşte care va fi salariul minim pentru anul viitor. Va fi acest dialog cu toată economia şi va rezulta până la urmă un punct de înţelegere. Eu cred că te duci la o negociere cu propuneri. Aşteptăm să vedem care sunt ghidajele pe ceea ce înseamnă discuţia din coaliţie şi după care vom începe negocierea cu mediul de afaceri. Trebuie ţinut cont de faptul că şi salariaţii se confruntă până la urmă cu greutăţi. De asemenea, trebuie ţinut cont şi de faptul că şi antreprenorii se confruntă cu greutăţi. Trebuie totul pus în balanţă, lucrurile vor fi gestionate şi o să vedeţi cam într-o lună de zile elementele care până la urmă care fac parte din strategia fiscal-bugetară de anul viitor", a spus ministrul Finanţelor, la finalul şedinţei de Guvern, întrebat care sunt soluţiile în privinţa salariului minim.

Budăi a anunțat miercuri valorile salariului minim și a pensiei minime din 2023

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a anunţat miercuri, la Constanţa, că Partidul Social Democrat (PSD) va propune coaliţiei de guvernare majorarea salariului minim pe economie la 3.000 de lei brut, iar pensia minimă ar putea creşte de la 1.000 de lei la 1.100 de lei de la 1 ianuarie anul viitor.Potrivit acestuia, PSD îşi doreşte ca 2.800 de lei din salariul minim pe economie să fie impozitaţi, iar 200 de lei să fie scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul de stat.

„Noi, PSD, vom propune în coaliţia politică o majorare a salariului minim până la 3.000 de lei, cu păstrarea unui mecanism de netaxare a unei valori de 200 de lei, dar valoarea va fi obligatorie. Asta înseamnă că 2.800 de lei vor fi taxaţi, efortul bugetar este pentru acei 250 de lei, iar 200 de lei rămân în continuare netaxaţi", a afirmat Budăi.