Budăi, replică pentru Ciucă, pe tema măririi pensiilor și salariilor: Am avut acordul PSD

Ministrul Muncii susține că nu a vorbit de capul lui, ci a avut acordul conducerii PSD ca să anunțe noi măriri de pensii și salarii, după ce a fost criticat de premierul Nicolae Ciucă.

„Eu sunt ministrul Muncii şi celor care muncesc acum, sunt ministrul Muncii al celor care au muncit până acum şi nu mi se pare corect ca într-o ţară civilizată cei care au muncit şi cei care muncesc să se zbată în sărăcie", a declarat Marius Budăi, la Parlament.

Întrebat de jurnalişti dacă trebuia să-i ceară acordul premierului Nicolaie Ciucă înainte de a face declaraţiile privind creşterea pensiilor şi salariilor, Budăi a spus: „Eu am avut acordul Partidului Social Democrat, care m-a însărcinat să prezint aceste măsuri şi pe care, aşa cum am spus, le vom prezenta către coaliţie, spre analiză".

De asemenea, Marius Budăi a fost întrebat dacă PSD va ieşi de la guvernare, dacă PNL nu acceptă aceste majorări. „Nu, noi am spus că ţinem la aceste măsuri şi că sperăm prin dialog, aşa cum am avut până acum în coaliţie, să ajungem la varianta cea mai corectă şi cea mai sustenabilă pentru cetăţenii români (...) Nu sunt eu în măsură să răspund la această întrebare. Am spus şi ieri, nu sunt nici liderul coaliţiei, nu sunt nici liderul PSD", a răspuns ministrul Muncii.

Miercuri, la Constanţa, ministrul Muncii a declarat că PSD va propune coaliţiei de guvernare majorarea salariului minim pe economie la 3.000 de lei brut, iar pensia minimă ar putea creşte de la 1.000 de lei la 1.100 de lei de la 1 ianuarie anul viitor.

Ulterior, premierul Nicolae Ciucă a spus că „declaraţiile sau intenţiile” exprimate de ministrul Marius Budăi privind creşterea pensiilor şi a salariilor la începutul anului viitor nu au fost discutate nici în coaliţie, nici în Guvern, fiind „declarații politice”. Premierul i-a cerut lui Budăi și să-și vadă de fișa postului. Însă minsitrul a continuat să-l sfideze pe șeful ierarhic din Guvern, preferând să se supună ordinelor de partid,.

Gorghiu îl ia la rost pe ministrul Muncii

Șefa interimară a Senatului l-a luat la rost pe ministrul Muncii, pentru ieșirile repetate în care a subliniat care vor fi creșterile, deși în Coaliție nu s-a discutat absolut nicio cifră. „Din păcate, l-am tot auzit pe domnul ministru al muncii mărind de 10, de 20 de ori pensiile și salariile din gură, dar nevorbind de reforme pe care ministerul trebuie să le facă. Suntem cât se poate de hotărâți să mergem mai departe, în ciuda faptului că anumiți colegi din această coaliție vor din când să puncteze electoral și nu să discute în interiorul coaliției” , a declarat Alina Gorghiu, potrivit Digi24.

Președinta interimară a Senatului susține că măsurile propuse de către orice partid aflat la guvernare ar trebui discutate înainte cu premierul, în coaliție.

„Cred că cea mai sănătoasă, corectă, loială atitudine și constructivă pentru coaliție e ca absolut orice propunere pe care un ministru sau altul o are să nu se facă în spațiul public înainte de a fi informat prim-ministrul. Domnul Budăi și ceilalți colegi, indiferent de culoarea politică, au înțeles - guvernul acela nu e al PSD, nici PNL, nici UDMR, nici al unui partid, ci este Guvernul României”, a completat Gorghiu.