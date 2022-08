Cum arată măririle propuse de PSD la pensii și salarii. Subiectul, nediscutat în Coaliție

Ministrul Muncii a anunțat mărirea pensiilor și salariilor, propuneri care nu au fost încă discutate în Coaliție și care au un impact bugetar considerabil, doar în cazul pensiilor fiind 11 de miliarde de lei.

Marius Budăi a subliniat că salariul minim va fi crescut la 3000 de lei. „Păstrăm mecanismul de netaxare de 200 de lei. 2800 de lei vor fi taxați, iar 200 de lei netaxați”, a punctat ministrul Muncii

„Ne dorim să nu mai fie, pe cât e posibil, sărăcie în muncă”, a completat Marius Budăi. De asemenea, reprezentantul PSD a precizat că de când a fost modificat Codul Fiscal, 100.000 de contracte au trecut de la part-time la normă întreagă.

„Cei 1,3 milioame de seniori care încasează pensia minimă., vor avea o creștere de la 1000 de lei la 1100 de lei”, a punctat Budăi. Ministrul Muncii a anunțat că e propusă și creșterea punctului de pensie de la 1585 de lei de la 1745 de lei.

Premii de excelență mai mari

De asemenea, sunt pregătite noi sume premii de excelență pentru elevii și profesorii care au câștigat premii internaționale, de 5000 de euro, 8.000 de euro și 10.000 de euro. Cele trei praguri revin fiecărui tip de medalie câștigat, bronz, argint și aur.

Sunt recompensați și profesorii celor medaliați la concursurile internaționale, cu 2.500 de euro, 4.000 de euro și 5.000 de euro

Întrebat dacă există un acord și de la Ministerul Finanțelor, Marius Budăi a răspuns pozitiv. „Da. Pe toate măsurile luate până acum am trecut direct la implementare. Am cifre și date”, a precizat ministrul social-democrat. Chestionat ce se va întâmpla dacă liberalii vor cere un procent mai mare la pensii, Budăi a precizat: „Noi am spus că nedorim o majorare a punctului de pensie cu mai mult de 5,1% și vrem să fie 10% (...) Acum suntem într-o situație extrem de grea. Facem supoziții, iar când eu lansez o supoziție transmit o speranță seniorilor pe care nu o pot îndeplini”.

Eliminare pensii speciale

Întrebat ce se mai întâmplă cu pensiile speciale, Budăi a precizat: „Suntem pe ultima sută de metri în discuțiile cu banca Mondială și ministerele de resort (...) Din punctul meu de vedere și din ce am văzut în practica internațională, pensiile militare mnu sunt pensii speciale”, a declarat social-democratul.

Premierul nu a fost prea încântat de gestul făcut de social-demicrați. „Ca să putem să asigurăm acest pachet de măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să mărim, să majorăm, atât pensiile, cât şi salariile", a afirmat Ciucă într-o conferinţă de presă, întrebat în legătură cu propunerea PSD de majorare a salariului minim la 3.000 lei.

Și purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a avut o poziția nuanțată pe subiect. „Faptul că se propun și că se iau măsuri sociale în momente de criză este un lucru care ține de bunul simț și de un sentiment de solidaritate. Sunt convins că orice partid își dorește un salariu minim pe economie la un nivel cât mai ridicat, însă trebuie să ținem cont de buget. Pe agenda coaliției nu a existat o discuție cu privire la creșterea salariului minim sau mărirea pensiei. Noi am ales să lucrăm la astfel de propuneri pe care le vom avansa, dar am ales să le prezentăm în cadrul coaliției, nu public” , a declarat Ionuț Stroe.