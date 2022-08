Ciucă: Trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să majorăm pensiile și salariile

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, că, în funcţie de evoluţia colectărilor la buget şi de discuţiile din coaliţie, se va lua o decizie privind pachetul de măsuri sociale propus, menţionând că pentru a putea majora pensii şi salarii trebuie să fie banii necesari.

„Legat de acea propunere pentru majorarea salariilor, un nou set de măsuri sociale, vă rog să aveţi încredere că, la nivelul coaliţiei de guvernare, atât Partidul Naţional Liberal, cât şi Partidul Social Democrat, cât şi UDMR, am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizăm protejarea populaţiei şi, în mod deosebit, protejarea economiei. Ca să putem să asigurăm acest pachet de măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să mărim, să majorăm, atât pensiile, cât şi salariile", a afirmat Ciucă într-o conferinţă de presă, întrebat în legătură cu propunerea PSD de majorare a salariului minim la 3.000 lei.

Nicolae Ciucă a adăugat că până acum au fost măsuri pentru cetăţenii vulnerabili şi au fost mărite salariile în sectorul bugetar.

„Ştiţi foarte bine că în pachetele de sprijin de până acum am avut două măsuri, care au vizat cetăţenii vulnerabili şi pensionarii cu pensii sub 2.000 lei. Am avut, de asemenea, discuţii cu partenerii noştri sociali şi ne-am angajat că în momentul în care vom finaliza rectificarea bugetară, în funcţie de posibilităţile bugetare, vom majora şi salariile şi ne-am permis să asigurăm o pătrime din ceea ce rămăsese neacordat în conformitate cu prevederile Legii 153", a menţionat premierul.

Ciucă a spus că, în funcţie de evoluţia colectărilor la buget şi de propunerile din coaliţie, se va ajunge la o decizie.

„Acestea sunt măsurile pe care noi le-am discutat şi, sigur, în funcţie de evoluţia colectărilor la buget şi propunerile pe care le vom discuta fiecare dintre noi, şi Partidul Naţional Liberal şi ceilalţi membri ai coaliţiei, vom ajunge la o concluzie, concluzie care se va concretiza într-o decizie privind acest obiectiv", a arătat Nicolae Ciucă.

Premierul a vizitat baza sportivă "Academia de fotbal Gheorghe Hagi" din Constanţa.

Stroe bate obrazul PSD pe tema creșterii pensiilor și salariilor

Purtătorul de cuvânt la PNL a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că înainte ca membrii PSD să anunțe eventuale măsuri sociale ar trebuie să țină cont de bugetul de stat, dar și de părerea coaliției de guvernare.

Ionuț Stroe susține că propunerea de măsuri sociale într-un moment de criză este un lucru de bun simț, iar mărirea salariului minim pe economie este un obiectiv al oricărui partid aflat la guvernare. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al PNL susține că trebuie ținut cont de bugetul de stat, astfel încât să nu fie creată presiunea asupra acestuia.

„Faptul că se propun și că se iau măsuri sociale în momente de criză este un lucru care ține de bunul simț și de un sentiment de solidaritate. Sunt convins că orice partid își dorește un salariu minim pe economie la un nivel cât mai ridicat, însă trebuie să ținem cont de buget. Pe agenda coaliției nu a existat o discuție cu privire la creșterea salariului minim sau mărirea pensiei. Noi am ales să lucrăm la astfel de propuneri pe care le vom avansa, dar am ales să le prezentăm în cadrul coaliției, nu public” , a declarat Ionuț Stroe.