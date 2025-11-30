search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Boom în agricultura de mici dimensiuni: tinerii redescoperă cultura în propriile grădini

Publicat:

Agricultura la solar a devenit un trend puternic în România: tot mai mulți români își cultivă singuri legume, fructe de sezon, plante exotice sau chiar bananieri în propriile grădini, în solarii.

Un solar bine îngrijit
6-% dintre cumpărătorii de solarii sunt oameni tineri. Foto Bacas Farm

Interesul a explodat după pandemie, iar astăzi 6 din 10 cumpărători de solarii sunt persoane tinere, cu vârste între 28 și 45 de ani, arată datele unui producător de solarii profesionale.

De altfel, potențialul pentru producția agricolă la scară mică este uriaș. Conform datelor oficiale, România are cel mai mare număr de fermieri din Uniunea Europeană – aproape 3,5 milioane – iar 90% dintre aceștia dețin ferme mici, de sub 5 hectare.

Iar trendul este în plină creștere: numai în ultimii ani cererea pentru solarii a crescut de 4 ori față de 2019, susțin specialiștii, mai ales odată cu mutarea tot mai multor tineri în mediul rural și dorința lor pentru a consuma produse bio și a avea un stil de viață mai sănătos.

„Românii au devenit tot mai preocupați de agricultura în solar, mai ales pentru că mulți s-au mutat în mediul rural în ultimii ani. Interesul a crescut odată cu pandemia și s-a menținut, în special în rândul tinerilor care lucrează de la distanță sau ca freelanceri. Pentru ei, agricultura în solar este un hobby și o sursă de consum propriu. Acum primim tot mai multe comenzi de la persoane tinere și familii cu copii mici, care își doresc legume proaspete și mai ales sănătoase, fără chimicale.

Dacă înainte de pandemie clienții principali aveau peste 60 de ani, acum majoritatea sunt tineri între 28 și 45 de ani. Iar în ultimii 10 ani am văzut cum apar tot mai mulți fermieri care cultivă culturi premium și plante exotice în România. Potențialul este infinit, conform datelor oficiale, România este țara cu cel mai mare număr de fermieri din Uniunea Europeană, aproape 3,5 milioane, iar 90% dintre aceștia dețin ferme mici, de sub 5 hectare”, spune antreprenorul Răzvan Pătrașcu.

Ce cultivă românii în propriile solarii

Pentru producția de familie, cele mai populare culturi sunt:

• Primăvară / toamnă: roșii, castraveți, ardei

• Iarna: salată, spanac, ridichi, ceapă verde

• Culturile noi apărute în ultimul deceniu: căpșuni la solar, struguri de masă, afine, zmeură, kiwi și chiar diverse specii de bananieri (în special în Oltenia și Banat)

• Tradițional: flori cultivate în solarii, un segment încă puternic în România

Foto Bacas Farm
Foto Bacas Farm
Citește și: Struguri uriași crescuți în solariile din România. Un singur ciorchine poate depăși 2,5 kilograme

„Căpșunile cultivate la solar reprezintă o afacere foarte prosperă, deși deloc ușoară. Vedem tot mai multe inițiative noi, inclusiv struguri de masă cultivați în solarii – o practică relativ nouă pentru România, dar cu rezultate excelente. În zonele cu climat mai blând din sud, precum Oltenia și Banatul, au început să apară culturi de afine, zmeură, kiwi și chiar plante decorative din diverse specii de bananieri. Iar cultura florilor în solarii rămâne o tradiție puternică, menținută de mulți ani”, spune antreprenorul.

O nouă generație de oameni interesați de auto-producție

Cei care investesc astăzi într-un solar sunt activi profesional, mulți lucrează remote, provin din domenii precum IT, inginerie, banking, consultanță sau industrii creative și aleg să se mute la casă în zone periurbane sau rurale. Motivația lor principală este accesul la hrană sănătoasă și controlul total asupra modului în care sunt cultivate legumele consumate de familie. Pentru familiile cu copii mici, solarul devine o investiție în sănătate și o sursă constantă de produse curate.

În 2020-2021, când incertitudinea și limitările de circulație au afectat major stilul de viață, cererea pentru solarii a crescut cu peste 40% față de anii anteriori. De atunci, trendul nu doar că s-a menținut, ci continuă să crească anual.

Cât investesc românii într-un solar profesional

Agricultura a devenit un trend care se menține. Românii care vor să producă legume, fructe sau plante caută solarii profesionale tip tunel sau cu laterale verticale, cu structură zincată și deschideri între 4 și 8 metri. Clienții optează în principal pentru solarii între 50 și 200 mp, ideale pentru producția familială. De asemenea, câștigă popularitate modelele cu înălțime mare, aerisire automată și sisteme moderne de control al temperaturii.

Cele mai multe solarii sunt comandate de românii din mediul rural din județele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Investiția medie într-un solar complet echipat este cuprinsă între 3.500 și 12.000 lei, la care se pot adăuga 400-1.500 lei pentru sisteme automate de irigare. Per total, o familie investește între 5.000 și 15.000 lei în primul an de agricultură de grădină, incluzând solarul, răsadurile, consumabilele și irigarea.

Solariile hobby dispar. Soluțiile profesionale câștigă teren

Automatizările complexe – ventilație la coamă, stații meteo, sisteme de fertirigare (tehnică agricolă care constă în aplicarea simultană a apei și a îngrășămintelor prin intermediul sistemului de irigare, fiind o metodă eficientă pentru a livra nutrienți direct la rădăcinile plantelor) – sunt eficiente în special pentru suprafețe de peste 5.000–10.000 mp. Pentru solariile familiale, sistemele de irigare programabile și aerisirea laterală cu motoreductor sunt cele mai accesibile și eficiente.

Solariile hobby din lemn sau cu folii verzi se deteriorează în 1-2 ani. Românii preferă solariile profesionale, realizate din structură zincată și folie triplustratificată, cu durată de viață de peste 20 de ani. 

Economie

Ghid de cumpărături

