Bolojan a lămurit condițiile trecerii la euro: Până când deficitul nu scade sub 3%, aderarea României la Zona euro nu e pe agendă

România a avut în aceşti ani deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, aderarea la Zona euro nu este pe agendă, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

El a fost întrebat de jurnalişti, miercuri, în conferinţa de presă comună susţinută alături de cancelarul federal, Friedrich Merz, când vrea România să adere la Zona euro.

„În ceea ce priveşte aderarea României la Zona euro, Bulgaria îndeplineşte condiţiile legate de componenta de deficit. Aşa cum ştiţi, România a avut în aceşti ani nişte deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situaţie în care ne reducem deficitele, ţinta pe anul acesta este de aproximativ 6,2-6,3% şi ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3% până în 2030”, a explicat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Această temă legată de aderarea României la Zona euro, a subliniat el, ar putea fi una de bază în România la alegerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord ca în anii anteriori – aderarea la Uniunea Europeană sau la NATO.

România nu îndeplinește criteriile pentru aderarea la zona euro

În luna august, anul trecut, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a afirmat că în prezent România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro.

Criteriile de convergență pentru zona euro, cunoscute și sub numele de criteriile de la Maastricht, sunt standarde economice pe care statele membre ale Uniunii Europene trebuie să le îndeplinească pentru a adopta moneda euro. Aceste criterii vizează stabilitatea economică și financiară a viitorilor membri ai zonei euro.

Analiștii financiar-bancari din România se așteaptă ca țara noastră să adere la zona euro în 2035, adică peste 11 ani, potrivit rezultatelor unui sondaj al CFA România de anul trecut.