Video Ivan, despre vânzarea activelor Lukoil: Banii vor fi blocați într-un cont. Lukoil îi va primi abia după ce SUA vor ridica sancțiunile

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit joi la Interviurile Adevărul despre intenția grupului Carlyle de a cumpăra activele Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării din România.

Carlyle Group și-a parafat intenția de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, inclusiv pe cele din România care cuprind pe lângă cele peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, dar și o importantă participație în exploatarea Trident din Marea Neagră.

Întrebat dacă va fi afectată producția de țiței după vânzarea activelor Lukoil și dacă vor crește din nou prețurile carburanțillor, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat:

„S-a ajuns la o formă preliminară ca americanii de la Carlyle să preia activele Lukoil.

Odată finalizată tranzacția banii vor fi blocați într-un cont și vor fi folosiți de Lukoil abia după ce se vor ridica sancțiunile SUA.

Pe noi ne interesează să avem piață stabilă, să funcționeze benzinăriile și rafinăria. Aproximativ 5.000 de oameni lucrează în această companie. S-a ajuns la o formă preliminară, dar nu definitivă, ca gigantul Carlyle să preia activele Lukoil, cu excepția Kazahstanului. Am vorbit cu omologul meu din SUA, Chris Wright, m-am întâlnit săptămâna trecută la Davos. Se va finaliza această tranzacție. Nu vreau să intru în detalii comerciale. Rămâne de văzut dacă operațiunile din România vor fi preluate de o firmă din România”, a declarat ministrul energiei, la Interviurile Adevărul.

Potrivit ministrului „producția de țiței nu va fi afectată, Petrotel va face același lucru în continuare, nu va importa din Rusia”.

Lukoil a anunțat joi că agreează vânzarea activelor sale internaționale către Carlyle Group, inclusiv pe cele din România care cuprind pe lângă cele peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, dar și o importantă participație în exploatarea Trident din Marea Neagră.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a transmis Lukoil.

Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare şi că în paralel continuă discuţiile cu alţi potenţiali cumpărători.

La rândul său, fondul american de private equity Carlyle Group a anunţat joi că acordul de a cumpăra activele internaţionale ale companiei ruseşti Lukoil este condiţionat de finalizarea procedurilor de due diligence şi de obţinerea aprobărilor din partea organismelor de reglementare.