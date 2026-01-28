search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
România și Bulgaria primesc peste 103 milioane de euro de la UE pentru proiectul comun CARMEN

Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că România și Bulgaria vor beneficia de peste 103 milioane de euro din fonduri europene pentru Proiectul de Interes Comun CARMEN.

România şi Bulgaria, bani europeni pentru modernizarea infrastructurii energetice.FOTO: Shutterstock
România şi Bulgaria, bani europeni pentru modernizarea infrastructurii energetice.FOTO: Shutterstock

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România și Bulgaria vor primi peste 103 milioane de euro din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii energetice, în cadrul Proiectului de Interes Comun CARMEN.

Finanțarea este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii strategice.

Potrivit unei postări publicate miercuri, 28 ianuarie, de ministrul Energiei, Uniunea Europeană a făcut publică lista proiectelor de interconectivitate energetică ce vor fi finanțate în anul 2026.

Din bugetul total de aproximativ 650 de milioane de euro alocat la nivel european, aproape 104 milioane de euro au fost direcționate către proiectul CARMEN, considerat de interes comun pentru regiune.

„Uniunea Europeană a publicat astăzi lista proiectelor de interconectivitate energetică finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026.

Din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanța Proiectul de Interes Comun #CARMEN, dezvoltat de consorțiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. și Elektroenergien Sistemen Operator EAD.

Reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România și Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar și pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile.

Concret, interconectările energetice înseamnă prețuri mai mici pentru români și companiile din România, pentru că transferă eficient și sigur energie, fără pierderi și fără suprasolicitări în sistem.

CARMEN, primul Proiect de Interes Comun din aria tematică „rețele inteligente de electricitate” dezvoltat pe teritoriul României, înseamnă investiții care se văd în facturi, în economie și în securitatea energetică a regiunii!”, a transmis Bogdan Ivan pe Facebook.

CARMEN este primul Proiect de Interes Comun din domeniul „rețelelor inteligente de electricitate” implementat pe teritoriul României, fiind considerat un pas important pentru consolidarea securității energetice regionale și pentru adaptarea infrastructurii la noile cerințe ale tranziției energetice.

Proiectul CARMEN este dezvoltat de un consorțiu format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. și operatorul bulgar Elektroenergien Sistemen Operator EAD și vizează modernizarea și digitalizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice din România și Bulgaria.

Potrivit ministrului Energiei, aceste investiții vor contribui nu doar la creșterea eficienței sistemelor energetice, ci și la integrarea mai sigură a energiei din surse regenerabile, la reducerea pierderilor din rețea și la stabilizarea fluxurilor transfrontaliere de electricitate.

În același timp, interconectările energetice sunt prezentate drept un factor care poate conduce, pe termen mediu și lung, la prețuri mai competitive pentru consumatori și pentru mediul de afaceri.

