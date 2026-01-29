Ce afaceri mai are Carlyle în România, compania care vrea să cumpere Petrotel Lukoil și benzinăriile

Carlyle Group și-a parafat intenția de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, inclusiv pe cele din România care cuprind pe lângă cele peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, dar și o importantă participație în exploatarea Trident din Marea Neagră.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a transmis Lukoil.

Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare şi că în paralel continuă discuţiile cu alţi potenţiali cumpărători.

La rândul său, fondul american de private equity Carlyle Group a anunţat joi că acordul de a cumpăra activele internaţionale ale companiei ruseşti Lukoil este condiţionat de finalizarea procedurilor de due diligence şi de obţinerea aprobărilor din partea organismelor de reglementare.

Ce afaceri mai are în România Carlyle Group

Carlyle Group este un fond de investiții american cu o capitalizare de piață de peste 21 de miliarde de dolari și active administrate care depășesc 450 de miliarde de dolari. Fondul este condus de Harvey Schwartz, fost bancher și un apropiat al Partidului Democrat din SUA.

Fondul investește, la nivel global, în explorarea și producția de petrol și gaze, rafinarea, transportul, depozitarea şi comercializarea petrolului şi a produselor petroliere. De asemenea investește masiv și în servicii conexe exploatării petrolului

În România, Carlyle este deja prezent prin Black Sea Oil & Gas (BSOG), compania care exploatează gaze naturale în Marea Neagră şi care asigură în prezent circa 10% din consumul național de gaze, având planuri de extindere în sectorul energetic.

Harvey Schwartz s-a remarcat în ultimii ani prin poziții critice, dar moderate față de politicile tarifare promovate de Donald Trump și a pledat public pentru independența politică a Rezervei Federale.

Lukoi, sub presiunea sancțiunilor

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționați de SUA în octombrie anul trecut pentru ceea ce Washingtonul a numit progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte dintr-o inițiativă a președintelui american Donald Trump de a forța Moscova să accepte un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, cel mai sângeros război european de după al Doilea Război Mondial.

Cel puțin 12 potențiali cumpărători și-au exprimat interesul pentru achiziționarea activelor Lukoil, printre care Carlyle, marile companii petroliere americane Exxon N și Chevron, conglomeratul din Abu Dhabi IHC și Midad Energy din Arabia Saudită.