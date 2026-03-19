Islanda a semnat un parteneriat de securitate cu UE înaintea referendumului privind eventuala reluare a negocierilor de aderare

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a încheiat un acord de parteneriat în materie de securitate cu Islanda, înainte de un referendum prevăzut pentru luna august cu privire la eventuala reluare a negocierilor de aderare la UE de către această mică insulă din nordul Oceanului Atlantic, potrivit AFP.

Kaja Kallas, șefa diplomației UE şi horgerdur Katrin Gunnarsdottir, ministrul de externe islandez, au semnat la Bruxelles acordul de parteneriat, care prevede consolidarea cooperării în materie de securitate, în special în Arctica, notează aceeași agenție, citată de Agerpres.

Acordul prevede, printre altele, instaurarea unui „dialog anual specific privitor la securitate şi apărare”.

UE a semnat în ultimii ani mai multe acorduri de acest tip.

Islanda face deja parte, alături de Elveţia şi Norvegia, din Spaţiul Economic European, zonă vastă de comerț liber ce asociază UE şi mai multe țări din afara Uniunii.

Negocierile de aderare a Islandei la UE au început în 2009 și au fost întrerupe în 2015.

Pe 29 august, islandezii sunt chemaţi la vot pentru a răspunde la întrebarea dacă doresc relansarea acestor negocieri.

Parteneriate UE cu țări în afara Uniunii

Uniunea Europeană încheie parteneriate în materie de securitate şi apărare cu ţări din afara UE care îi împărtășesc viziunea pentru a promova pacea şi securitatea în întreaga lume. Parteneriatele în materie de securitate şi apărare reprezintă un pilon indispensabil al eforturilor UE de promovare a păcii şi securităţii în Europa şi în întreaga lume. Ele constituie un nou cadru de cooperare menit să consolideze în continuare relaţiile bilaterale cu ţările din afara UE într-un mod reciproc avantajos.

Aceste parteneriate se bazează pe cooperarea existentă şi de lungă durată cu parteneri care au aceeaşi viziune. Ele nu sunt instrumente obligatorii din punct de vedere juridic.

Parteneriatele pentru securitate şi apărare sunt semnate de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate, în numele Uniunii Europene, cu autorizarea Consiliului. Din partea partenerilor, acestea sunt semnate de ministrul afacerilor externe şi/sau de ministrul apărării din ţara în cauză.

Parteneriatele în materie de securitate şi apărare sunt acorduri ambiţioase, ce reflectă interesul tot mai mare al UE şi al partenerilor pentru o cooperare bilaterală consolidată în materie de securitate şi apărare. Până acum, UE semnase nouă parteneriate în materie de securitate şi apărare, cu India, Canada, Regatul Unit, Albania, Macedonia de Nord, Coreea de Sud, Japonia, Norvegia şi Republica Moldova.