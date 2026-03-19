Accidentare oribilă suferită de olandezul Noah Lang la meciul Liverpool - Galatasaray: „Îi lipsește o bucată din vârful degetului mare”

În timpul meciului de fotbal Liverpool-Galatasaray 4-0, disputat miercuri seară în optimile Ligii Campionilor, olandezul Noah Lang a suferit o accidentare oribilă. Degetul său a fost tăiat adânc, rezultând o rană teribilă.

În minutul 76 al meciului de pe „Anfield Road”, Lang a picat la pământ, strângându-și degetul mare, care sângera. Jucătorul olandez, intrat la pauză, se lovise de panourile publicitare de la marginea terenului, suferind o tăietură adâncă la deget.

Fostul jucător al lui Napoli a părăsit terenul pe targă și dus imediat la spital. A fost dificil să se evalueze amploarea accidentării de pe teren, dar cantitatea abundentă de sânge vizibilă imediat a făcut-o să pară una semnificativă. „Lang are o rană gravă la deget”, a confirmat antrenorul Galatei, Okan Buruk.

„Este în drum spre spital, vom ști mai multe când va fi acolo. S-ar putea să aibă nevoie de o operație imediată”, a concluzionat antrenorul.

Conaționalul său de la Liverpool, Jeremie Frimpong, a comentat starea lui Lang. „Nu sunt sigur ce s-a întâmplat, pentru că degetul îi este bandajat. Unii spun că îi lipsește o bucată din vârful degetului mare. În orice caz, cu siguranță are dureri mari”, a declarat fundașul lui Liverpool pentru Ziggo Sport.