Robert Lewandowski, unic în istoria fotbalului. Capitolul la care polonezul l-a depășit pe Lionel Messi

Cu dubla reușită miercuri seară în poarta celor de la Newcastle (scor final 7-2), fotbalistul polonez Robert Lewandowski a devenit fotbalistul care a înscris în poarta celor mai multe echipe din istoria Ligii Campionilor. Atacantul l-a depășit pe argentinianul Lionel Messi în acest clasament.

Totul a început cu golul marcat în poarta celor de la Ajax Amsterdam, pe 6 noiembrie 2010. De atunci, „Lewa” a reușit 109 goluri în 141 de partide de Ligă. Greu să-i ajungă pe portughezul Cristiano Ronaldo (141) și pe argentinianul Leo Messi (129), care conduc totul marcatorilor.

Dar, i-a depășit la alt capitol: a marcat în poarta a 41 de adversari diferiți în Ligă. Spre deosebire de Messi, plecat la Inter Miami, care s-a oprit la cifra 40.

Echipa cea mai „perforată” de Robert este Benfica Lisabona, cu 9 goluri în 9 partide. Formațiile din Anglia par să fie victimele sale preferate. A punctat împotriva a 5 rivale: Arsenal, Chelsea, Tottenham și Manchester City. Un total de 12 goluri, dacă le punem și pe cele două cu Newcastle.

Din Italia, „Lewa” le-a dat gol echipelor Inter, Napoli, Lazio și AS Roma. Există și două formații care au avut ghinionul să-l înfrunte pe polonez în singura lor participare în Ligă, Antwerp (trupa belgiană a participat în vechiul format, cel al Cupei Campionilor Europeni - ediția 1957/1958) și Rostov.