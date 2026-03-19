Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Apariție șocantă la alegerile de la FRF: Măcinat de boală, omul lui Gigi Becali a suferit o transformare fizică

Transformarea fizică a lui Valeriu Argăseală (70 de ani) este uluitoare, oficialul abia fiind recunoscut la Adunarea Generală a FRF de miercuri. Oficialul FCSB a fost grav bolnav și se luptă și în prezent cu probleme medicale, potrivit cunoscuților.

Valeriu Argăseală, la o discuție cu Gigi Becali FOTO Facebook
Președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a reapărut în public pe 18 martie la Adunarea Generală, după o perioadă în care a lipsit de la evenimente din fotbal.

Oficialul nu a mai fost văzut pe stadioane din cauza problemelor de sănătate, dar a venit la Casa Fotbalului pentru a candida pentru unul dintre cele două posturi de reprezentant al cluburilor din Superligă.

Valeriu Argăseală, la adunarea de ieri FOTO Captură foto iamsport
În noiembrie anul trecut, presa relata că Valeriu Argăseală a avut o operație serioasă în Austria din cauza unei boli grave. Atunci, tratamentul și recuperarea au dat rezultate, dar situația a rămas una sensibilă pentru președintele clubului.

La evenimentul care va decide noul președinte FRF, Argăseală a părut schimbat fizic și vizibil afectat de perioada grea prin care a trecut. În trecut, el era o prezență constantă la meciurile lui FCSB și la întâlnirile clubului, dar odată cu agravarea stării de sănătate aceste apariții au devenit tot mai rare.

Valeriu Argăseală este la FCSB din august 2007, fiind unul dintre cei mai longevivi conducători din fotbalul românesc.

Expert în contraterorism: Asasinarea liderului suprem al Iranului a fost „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă
digi24.ro
image
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu 4 camere costă doar 25.000€ acum, în luna martie 2026
gandul.ro
image
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
mediafax.ro
image
Cum funcționează cea mai dezastruoasă companie de stat sub patronajul PNL-PSD. Pierderi de milioane, achiziții la secret, paranghelii și salarii mărite ilegal pentru șefi
fanatik.ro
image
Încă o reformă blocată în Coaliție: comasările de instituții au rămas o vorbă-n vânt, partidele își numesc sinecuriști în fruntea lor. „Fiecare vrea să comaseze de la ceilalți”
libertatea.ro
image
„Un succes politic”. Rivalul inițial al lui Trump de la Teheran ar putea fi acum cea mai bună alegere a SUA pentru conducerea Iranului
digi24.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Au amenințat cu "al Treilea Război Mondial" și a doua zi au trecut la fapte. "Decizie de o gravitate excepțională"
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"
observatornews.ro
image
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Blocaj total pe buget. Există riscul ca pensiile și ajutoarele la pensie să nu se plătească în aprilie?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Telefoanele, căştile şi cablurile vechi vor aduce bani românilor. Electronicele din sertare devin adevărate mici comori
playtech.ro
image
Schimbare importantă pe piața media! Ce se întâmplă, de fapt, la Voyo
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Ziua 20 de conflict în Orientul Mijlociu: Iranul atacă cea mai mare stație GNL din lume. Prețul petrolului atinge cote istorice
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a SEMNAT cel mai DUR decret! UE impune reguli stricte pentru banii românilor
romaniatv.net
image
Se ia în calcul uciderea lui Putin. Măsuri extreme au fost luate pentru siguranța președintelui rus
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Scandalul Eurovision: TVR își apără piesa «Choke Me»
actualitate.net
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura
click.ro
image
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
click.ro
image
Moment jenant pentru Kim Kardashian! A căzut spectaculos de pe tocuri și a apucat o femeie în vârstă ca să nu se prăbușească
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura

Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Jennifer Lopez ne anunță că a intrat în „era fericirii”: „Întotdeauna au existat bărbați în viața mea...”

Câți litri de sânge conține corpul uman?