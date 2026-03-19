Apariție șocantă la alegerile de la FRF: Măcinat de boală, omul lui Gigi Becali a suferit o transformare fizică

Transformarea fizică a lui Valeriu Argăseală (70 de ani) este uluitoare, oficialul abia fiind recunoscut la Adunarea Generală a FRF de miercuri. Oficialul FCSB a fost grav bolnav și se luptă și în prezent cu probleme medicale, potrivit cunoscuților.

Președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a reapărut în public pe 18 martie la Adunarea Generală, după o perioadă în care a lipsit de la evenimente din fotbal.

Oficialul nu a mai fost văzut pe stadioane din cauza problemelor de sănătate, dar a venit la Casa Fotbalului pentru a candida pentru unul dintre cele două posturi de reprezentant al cluburilor din Superligă.

În noiembrie anul trecut, presa relata că Valeriu Argăseală a avut o operație serioasă în Austria din cauza unei boli grave. Atunci, tratamentul și recuperarea au dat rezultate, dar situația a rămas una sensibilă pentru președintele clubului.

La evenimentul care va decide noul președinte FRF, Argăseală a părut schimbat fizic și vizibil afectat de perioada grea prin care a trecut. În trecut, el era o prezență constantă la meciurile lui FCSB și la întâlnirile clubului, dar odată cu agravarea stării de sănătate aceste apariții au devenit tot mai rare.

Valeriu Argăseală este la FCSB din august 2007, fiind unul dintre cei mai longevivi conducători din fotbalul românesc.