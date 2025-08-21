Ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului prezintă joi proiectele PNRR pentru selectarea celor eligibile

Ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului vor prezenta joi, în cadrul unor discuţii cu premierul Ilie Bolojan, listele cu proiectele finanţate din PNRR, urmând ca şi celelalte ministere să facă acest lucru într-un ritm alert.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că trei ministere, Sănătate, Educație și Mediu vor prezenta joi premierului Bolojan lista cu proiectele care vor fi selectate din PNRR.

"Se lucrează la acea selectare a proiectelor din PNRR, conform memorandumului adoptat săptămâna aceasta. Astăzi îşi vor prezenta proiectele ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului. Şi vor urma celelalte ministere într-un ritm alert, astfel încât selectarea proiectelor eligibile care rămân pentru PNRR să fie cât mai rapidă", a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, scrie Agerpres.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 19 august, că o urgenţă în şedinţa de guvern este legată de fondurile din PNRR, mai exact clarificarea situaţiei proiectelor, în aşa fel încât să se poată continua derularea lor şi să se accelereze absorţia celor care sunt în finanţare.

Guvernul a adoptat o ordonanță prin care stabilește noi condiții pentru derularea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu accent pe stadiul lucrărilor și pe termenul limită de finalizare.

Proiectele aflate la un progres fizic de cel mult 30% vor putea continua doar în baza unui memorandum aprobat de Executiv. În cazul proiectelor unde stadiul execuției este de peste 30%, acestea vor putea fi derulate numai dacă pot fi finalizate până la 31 august 2026.