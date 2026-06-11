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Ce trebuie să știe românii care au luat împrumuturi legate de ROBOR. Recomandări oficiale

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Reacțiile generate de investigația Consiliului Concurenței privind amendarea unor bănci implicate în stabilirea indicelui ROBOR au alimentat un val de întrebări și așteptări în rândul consumatorilor cu credite în lei. În acest context, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) atrage atenția că eventualele demersuri juridice trebuie evaluate cu prudență, în condițiile în care procesele privind legalitatea deciziei pot dura ani, iar situațiile individuale diferă semnificativ de la caz la caz.

Mai mulți oameni discută amiabil despre ratele la împrumuturile luate de la bănzi
CSALB e emis o serie de recomandări pentru cetățenii care au împrumuturi legate de ROBOR

Comunicatul recent al Consiliului Concurenței, prin care mai multe bănci au fost sancționate în legătură cu participarea la mecanismul de stabilire a indicelui ROBOR, a generat discuții intense în spațiul public. În urma acestuia, au apărut inclusiv apeluri publice din partea unor persoane care îndemnau consumatorii să solicite despăgubiri în instanță.

În paralel, instituțiile bancare vizate au anunțat că vor contesta decizia, urmând să solicite controlul legalității în contencios administrativ. Acest demers presupune un proces de durată, în care instanțele vor decide în final asupra temeiniciei și legalității actelor emise de autoritatea de concurență.

CSALB: Situațiile trebuie analizate individual

În acest context, CSALB recomandă consumatorilor să evite deciziile impulsive și să analizeze cu atenție informațiile disponibile, în condițiile în care, în prezent, nu există o motivare publică detaliată a deciziei și nici clarificări complete privind argumentele juridice ale autorității.

Reprezentanții instituției subliniază că reacțiile emoționale sau bazate pe informații incomplete pot conduce la decizii financiare sau juridice care nu sunt întotdeauna în interesul consumatorilor.

CSALB atrage atenția că fiecare contract de credit are particularități proprii, iar situația fiecărui consumator diferă în funcție de tipul creditului, perioada contractului, structura dobânzii și condițiile asumate.

În acest context, instituția avertizează că soluțiile prezentate ca universale sau promisiunile de rezultate identice pentru toți consumatorii trebuie privite cu prudență. Fiecare caz necesită o analiză individuală, înainte de luarea oricărei decizii privind eventuale demersuri juridice.

De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să ia în calcul nu doar potențialele beneficii, ci și costurile, durata și riscurile asociate unor procese în instanță, care pot fi semnificative.

Recomandările CSALB pentru consumatori

În contextul actual, CSALB formulează o serie de recomandări pentru consumatorii care se confruntă cu întrebări legate de creditele indexate în funcție de ROBOR:

• evitarea deciziilor luate sub presiunea dezbaterilor publice sau a mesajelor emoționale

• consultarea unor surse credibile și verificarea informațiilor înainte de a acționa

• analizarea individuală a fiecărui contract de credit și a situației financiare personale

• evaluarea atentă a costurilor, riscurilor și duratei unui eventual proces în instanță

• explorarea soluțiilor alternative de rezolvare a disputelor înainte de demersuri judiciare

Dialogul poate oferi soluții mai rapide

Reprezentanții CSALB subliniază că experiența ultimilor ani arată că o parte semnificativă a disputelor dintre consumatori și bănci pot fi rezolvate prin negociere și conciliere, fără a fi nevoie de intervenția instanțelor.

Cutremur în sistemul bancar: Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi de 3,73 miliarde lei. Acuzații de manipulare a ROBOR

Potrivit instituției, soluțiile identificate prin dialog sunt, în multe cazuri, mai rapide și mai adaptate situației concrete a consumatorilor decât procedurile judiciare.

CSALB rămâne o opțiune alternativă, gratuită și accesibilă pentru consumatorii care doresc clarificarea unor situații contractuale sau rezolvarea unor eventuale nemulțumiri în relația cu instituțiile bancare.

Sancțiuni totale de 710 milioane de euro

Discuțiile privind modul de stabilire al indicelui ROBOR au revenit în atenția publică odată cu investigația Consiliului Concurenței, în contextul în care acest indicator influențează în continuare costul creditelor în lei cu dobândă variabilă.

În acest cadru, autoritățile și instituțiile din domeniul financiar-bancar își continuă demersurile legale și administrative, în timp ce consumatorii sunt încurajați să își evalueze cu atenție opțiunile înainte de a lua decizii cu impact financiar sau juridic pe termen lung.

Autoritatea de concurență a anunțat că a amendat zece bănci cu o sumă totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro.

Potrivit Consiliului Concurenței, sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea legislației naționale și europene în materie de concurență, respectiv a Legii concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

Decizia reprezintă una dintre cele mai importante sancțiuni aplicate vreodată de autoritatea de concurență pe piața financiar-bancară din România și deschide perspectiva unor noi confruntări în instanță între bănci și autorități în perioada următoare.

Amenzile aplicate celor 10 bănci

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi semnificative, cea mai mare revenind Băncii Transilvania, urmată de Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și alte instituții de credit, sumele totale ridicându-se la mai multe miliarde de lei cumulat la nivelul întregului sector sancționat.

Băncile amendate în dosarul ROBOR merg în instanță. Contestă sancțiunile Consiliului Concurenței

Amenzile aplicate sunt următoarele:

  • Banca Comercială Română: 577,36 milioane lei
  • BRD – Groupe Société Générale: 412,47 milioane lei
  • Banca Transilvania: 875,74 milioane lei
  • OTP Bank România: 85,03 milioane lei
  • ING Bank: 405,91 milioane lei
  • Raiffeisen Bank: 442,49 milioane lei
  • Exim Banca Românească: 96,49 milioane lei
  • CEC Bank: 332,98 milioane lei
  • UniCredit Bank: 431,03 milioane lei
  • Intesa Sanpaolo Bank România: 28,1 milioane lei
  • Libra Internet Bank: 45,86 milioane lei

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