Bloomberg: Guvernul german poate naționaliza trei importatori majori de gaze

Guvernul german are în vedere posibilitatea naționalizării concernului energetic Uniper și a altor doi importatori majori de gaze pentru a preveni colapsul pieței energetice a țării, a transmis Bloomberg joi, citând surse.

Potrivit unor surse, vorbim despre transferul Uniper, Verbundnetz Gas (VNG) și SEFE (Securing Energy for Europe), care până în acest an se numea Gazprom Germania, către controlul statului. Guvernul german are în vedere achiziționarea unui pachet de control în compania finlandeză Fortum (care deține 78% din acțiunile Uniper) pentru un preț nominal, iar apoi „va investi în companie miliarde de euro prin creșterea capitalului”. Detaliile exacte ale planului, au spus sursele, nu au fost convenite încă, dar o decizie provizorie ar putea fi luată în zilele următoare.

Ministerul German pentru Economie și Protecția Climei a confirmat anterior că este la curent cu înființarea unui holding pentru naționalizarea fostei filiale a Gazprom - SEFE.

Săptămâna trecută, VNG a solicitat ajutor de stat din cauza creșterii vertiginoase a prețurilor la energie și a reducerii aprovizionării cu gaze din Rusia. După cum a explicat VNG, sprijinul este „esențial pentru a asigura capacitatea companiei de a continua ca al treilea furnizor de gaze din Germania și ca furnizor de sisteme pentru a furniza în siguranță aproximativ 400 de utilități și clienți industriali”.

Guvernul german a refuzat să comenteze negocierile pentru a oferi asistență financiară Uniper.