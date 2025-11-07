search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Black Friday 2025. Comenzi de peste 600 de milioane de lei în trei ore pe eMAG. Care au fost produsele vedetă

0
0
Publicat:

Printre produsele vedetă comandate din primele minute sunt telefoane mobile Apple iPhone 15, televizoare Star-Light LED, aparate de tuns Philips, laptop-uiri Acer Aspire Lite 15.

Black Friday la eMag FOTO: eMag
Black Friday la eMag FOTO: eMag

Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping, a debutat în forță încă de dimineață. Achizițiile făcute în primele trei ore de la startul evenimentului confirmă că oamenii au urmărit oferte și profită de cele mai bune reduceri din an, comandând peste 2  milioane de produse, în valoare de 609 de milioane de lei.

Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul a devenit momentul în care oamenii beneficiază de prețuri unice la produse pe care le folosesc de zi de zi, produse de folosință îndelungată, gadgeturi, dar și experiențe memorabile.

De asemenea, primele trei ore de eveniment indică o creștere importantă a Black Friday în rândul tinerilor: experiențele și biletele la festivaluri au adus peste 5.500 de comenzi. Cea mai râvnită ofertă de festival a fost la biletele la Beach Please! la 10 lei, epuizate în primele 30 de secunde. Datorită interesului ridicat a fost suplimentată oferta de bilete la Beach Please! cu reducere de până la 30%.

„Black Friday a început în forță la eMAG, iar în primele ore clienții au participat la maraton pentru a prinde cele mai bune oferte. Categoria care a prezentat cel mai mare interes a fost cea a produselor pentru casă, băcănie, băuturi, petshop, cu 538.000 unități de produse vândute. Sunt la mare căutare produsele de băcănie, băuturile și cosmeticele, dar și gadgeturile electro-IT – de la accesorii, la laptopuri, telefoane, la produse pentru acasă, precum electrocasnice și televizoare. Alături de produsele de care au nevoie zi de zi, oamenii au comandat și produsele pe care nu le găsesc de obicei online, cum ar fi bilete la super ofertă la festivaluri, mașini, aur sau carne de porc. Black Friday este un eveniment pentru toată lumea, pentru toate nevoile și dorințele și vom continua să suplimentăm ofertele pe parcursul întregii zile”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

În plus, peste 250.000 de clienți s-au înscris în tombola specială prin Roata Norocului, la care pot câștiga peste 140 de premii, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea lor în Pizza Romana de la Luca.

Recorduri în primele trei ore de la startul eMAG Black Friday

· Plata cu cardul este la un nivel ridicat de 79% în continuare, în creștere față de anul trecut când a atins 73%

·  81,7% din totalul comenzilor vor fi livrate la easybox, în localitățile în care serviciul este disponibil

· Comanda cu numărul cel mai mare de produse: 80 produse diferite din 8 de categorii diferite precum îngrijirea și curățenia casei, fashion, produse pentru gătit, îngrijire personală și electrocasnice mici, în valoare de 2.200 de lei

· Automobilul cu cea mai mare valoare: Volvo XC90, 71.730 de euro cu discount de 23%, de la preț de listă de 93.000 de euro

Comenzile clienților Genius în primele trei ore de la startul eMAG Black Friday

·  87,75% dintre clienți au accesat de pe mobil oferta de Black Friday

·  Aproape un sfert dintre clienții care au comandat au un abonament Genius

Top produse comandate cel mai rapid:

·  Bilete festival BEACH, PLEASE! 2026, 1 persoana, General Access, Costinesti, 8-12 iulie 2026  la prețul de 10 lei redus de la 674 lei, epuizat în 30 de secunde

·  Telefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Black la prețul de 1.999,99 de lei, redus 39% de la 3.279,99 lei, 500 bucati, epuizat în 50 de secunde

·   Televizor Star-Light LED 32DM6601, 80 cm, Smart, HD,  Rama UltraSlim la prețul de 199 de lei redus 63% de la 549 lei, 1.000 de bucăți epuizat în 59 de secunde

Citește și: Black Friday 2025. Platforma care va vinde inclusiv abonamente la energie electrică și articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

·   Aparat de tuns 13 in 1 PHILIPS All-in-One MG9530/15 +OneBlade, autonomie 120 min, la prețul de 99,99 lei redus 52% de la 552,3 de lei, 890 de bucăți epuizat 56 de secunde

·  Laptop Acer Aspire Lite 15 cu procesor Intel® Celeron® N4500 pana la 2.8GHz, 15.6'', Full HD, IPS, 8GB LPDDR4X, 256GB la prețul de 599,99 de lei redus cu 52% de la 1.249 lei, 400 de bucăți epuizat în 97 secunde

·   Mixer de mână Heinner HM-400BG, putere: 400w, 2 teluri si 2 cârlige din inox, la prețul de 19,99 redus cu 70% de la 66,99 lei, 500 bucăți epuizat în 97 de secunde

·   Uscător de păr Philips EssentialCare BHC010/10, 1200 W, 3 setări temperatura, mâner pliant, la prețul de 24,99 lei redus cu 66% de la 74,99 lei, 500 de bucăți epuizat în 98 de secunde

Sellerii din eMAG Marketplace în Black Friday

·  Partenerii din eMAG Marketplace au vândut peste 481.000 de produse cu 26% mai multe comparativ cu anul anterior

·   12.000 parteneri au primit comenzi în primele 3 ore de eveniment

Top categorii de produse vândute

·         515.000 de produse cosmetice, suplimente și înfrumusețare

·         556.000 de băuturi, băcănie, petshop și curățenie

·         242.000 de jucării și articole pentru copii

·         75.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie și cărți

·         64.000 de tv, audio-video și gaming

·         99.000 de telefoane, tablete, wearables și caști

·         119.000 de electrocasnice mici

·         67.000 de electrocasnice mari

·         66.000 de articole fashion și sport

·         111.000 de articole de mobilă și casă

Produse speciale vândute:

·         5.600 de experiențe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!

·         895 nopți de cazare în pachete turistice

·        3.557 g de aur și monede

·         Peste 1.000 kg de carne de porc

·         13 automobile

·         2.400 bilete de avion

·         12.700 pachete de sănătate

Topul județelor după valoarea medie a comenzilor la nivel de client

·         Dolj

·         Ilfov

·         Constanța

·         Timiș

·         Giurgiu

Economie

Ghid de cumpărături

