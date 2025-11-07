Black Friday 2025 la eMAG: Cele mai mari reduceri la televizoare, telefoane și laptopuri

eMAG a dat startul celei mai așteptate campanii de reduceri din an – Black Friday 2025, iar ofertele sunt mai spectaculoase ca niciodată. Cu peste 2,2 milioane de produse la promoție, dintre care 1,5 milioane la cel mai mic preț din an.

În cele ce urmează am făcut o selecție a celor mai mari reduceri la televizoare, telefoane și laptopuri.

Televizoarele – vedetele reducerilor

Dacă ai așteptat momentul perfect pentru a-ți schimba televizorul, acum e timpul! Iată câteva dintre cele mai tari oferte:

1 Televizor Star-Light LED 32DM6601, 80 cm, Smart, HD Diagonală 80 cm, Smart, HD Vezi prețul și alte detalii

2 Televizor LG LED 43LR60006LA, 108 cm, Smart, Full HD Diagonala 108 cm, Smart, Full HD Vezi prețul și alte detalii

3 Televizor TCL LED 55P6K, 139 cm, Smart Google TV, 4K Ultra HD undefined Vezi prețul și alte detalii

4 Televizor SAMSUNG LED 43U8092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD Diagonala 108 cm Vezi prețul și alte detalii

5 Televizor SAMSUNG OLED 55S90F, 138 cm, Smart, 4K Ultra HD Smart, ultra HD, diagonala 138 cm Vezi prețul și alte detalii

Acestea sunt doar câteva dintre cele 100.000 de televizoare care vor beneficia de oferte speciale de Black Friday.

Cele mai bune oferte la telefoane:

Telefoanele sunt o categorie vedetă unde au fost anunțate deja oferte foarte interesante.

1 Telefon mobil Motorola Moto g06, 4GB RAM, 128GB sticla Corning® Gorilla® Glass 3 Vezi prețul și alte detalii

Bucură-te de cel mai mare ecran de 6,88 inci de până acum al telefonului moto g, cu luminozitate îmbunătățită, pentru vizualizare în orice condiții de lumină, împreună cu difuzoare stereo captivante, cu bas de două ori mai puternic și Dolby Atmos®, precum și de multitasking fără probleme, cu până la 12 GB de memorie RAM, utilizând RAM Boost. Surprinde fiecare moment cu ajutorul sistemului de cameră cu inteligență artificială de 50 MP și al instrumentelor de editare Google Foto. În plus, bucură-te de confortul siguranței cu protecția IP64, sticla Corning® Gorilla® Glass 3 și un finisaj premium din piele vegană.

2 Telefon mobil Samsung Galaxy A16, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 4G Dai viață detaliilor cu mai multe camere foto Vezi prețul și alte detalii

Adu o explozie de energie stilului tău cu designul subțire și plin de viață al Galaxy A16. Disponibil în Black, Light Green si Gray.

3 Telefon mobil Samsung Galaxy A26, Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G Disponibil în White, Mint, Peach Pink și Black Vezi prețul și alte detalii

Oferă stilului tău un look nou cu Galaxy A26 5G. Corpul subțire se potriveste confortabil în mâna ta, în timp ce spatele din sticlă lucioasă și aspectul curat al camerei foto atrag atenția. Disponibil în White, Mint, Peach Pink și Black.

4 Telefon mobil Samsung Galaxy S25 Ultra, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Titanium Black Elegant și rezistent Vezi prețul și alte detalii

Designul rotunjit al Galaxy S25 Ultra redă o identitate unitară pentru seria Galaxy S. Cu cadrul elegant și puternic din titan și un S Pen încorporat, reprezintă o viziune ultramoderna a designului îndrăzneț.

5 Telefon mobil Apple iPhone Air, 256GB, 5G, Sky Blue Incredibil de subțire și de ușor Vezi prețul și alte detalii

Complet noul iPhone Air este atât de incredibil de subțire și de ușor încât parcă nici nu-l mai simți în mână. Cu o grosime de doar 5,6 mm și cântărind doar 165 de grame, este cel mai subțire iPhone creat vreodată – având totuși un ecran mare și captivant de 6,5 inchi și fiind dotat cu puterea cipului A19 Pro. O minune pe care trebuie să o vezi în realitate ca să crezi.

Cele mai bune oferte pentru laptopuri:

Înainte de start, au fost anunțate foarte puține oferte pentru laptopuri. Cele mai interesante sunt următoarele:

1 Laptop Acer Aspire Lite 15 cu procesor Intel Celeron N4500 Putere de utilizare versatilă Vezi prețul și alte detalii

Stimulează-ți performanța zilnică cu putere în mișcare. Perfect pentru jocuri, creație sau streaming, accesați puterea de care aveți nevoie, oricând aveți nevoie de ea.

2 Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 cu procesor Intel®️ Core™️ i3-N305 Receptiv, cu performanțe puternice Vezi prețul și alte detalii

Proiectat cu o calitate de calitate militară, laptopul IdeaPad Slim 3i Gen 8 este ideal pentru muncă, școală sau divertisment în mișcare. Echipat cu procesoare Intel® Core™ , acest dispozitiv de 15″ se mândrește cu o viteză de reacție rapidă pentru toate aplicațiile dvs. - astfel încât să puteți face multitasking după bunul plac. În plus, cantitățile uriașe de spatiu de stocare înseamnă că vă puteți salva întreaga bibliotecă multimedia pe laptop fără compromisuri.

3 Laptop Gaming Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-57M9 cu procesor Intel Core i5-13420H Performanță superioară Vezi prețul și alte detalii

Oferă mai mult decât un scor de performanță. Procesoarele Intel® Core™ din a 13-a generație avansează calculele în lumea reală și permit efectuarea mai eficientă a mai multor sarcini.

Reducerile ajung până la -80%, iar stocurile sunt limitate, așa că nu rata ocazia!

În plus, eMAG organizează o tombolă cu premii de peste 2 milioane de lei pentru comenzile de minimum 150 lei. Poți câștiga un iPhone 17 Pro, PlayStation 5, bilete la festivaluri sau chiar aur!

Livrările sunt rapide, iar comenzile plasate azi vor ajunge până pe 22 noiembrie.