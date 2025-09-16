search
Marți, 16 Septembrie 2025
Analiză Diferențe majore între prețurile apartamentelor din Capitală. Unde s-a construit cel mai mult

Analize Adevărul
Aproximativ 63.000 de locuințe au fost construite în ultimii cinci ani în București, acestea având o pondere de 20% în totalul livrat la nivel național. Sunt însă diferențe majore între prețurile apartamentelor, în funcție de sectorul în care sunt amplasate, spun experții în imobiliare.

Aproximativ 63.000 de locuințe au fost construite în ultimii cinci ani în București, acestea având o pondere de 20% în totalul livrat la nivel național. Sectorul 4 a fost motorul care a susținut dezvoltarea imobiliară a Capitalei din 2020 și până în prezent. Următoarele două epicentre de creștere au fost Sectoarele 3 și 6.

Activitatea pe segmentul rezidențial nou a fost concentrată în cartierele - Berceni, Brâncoveanu, Pallady, Titan, Drumul Taberei și Militari. Iar prețurile au avansat aici chiar și cu 40%, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Locuințele cu 2 camere au reprezentat mai bine de jumătate din totalul celor finalizate în Capitală. Cele cu 3 camere au avut o proporție de 23% în total, iar garsoniere de circa 18%. Bucureștiul nu a fost în ultimii ani un oraș cu o ofertă bogată pentru cei care și-au dorit să aibă parte de cât mai mult spațiu. Doar 5% din locuințele finalizate au avut, de exemplu, 4 camere și mai puțin de 1.000 au dispus de cel puțin 5 camere.

Dezvoltarea în jurul unor epicentre înseamnă, teoretic, infrastructură, servicii și fluxuri de oameni. Pentru un cumpărător, asta înseamnă randament investițional mai bun, lichiditate crescută la revânzare și protecție pe termen lung a valorii proprietății. Dar există și dezavantaje la scara unui oraș: competiția ridicată între proiecte pe zone restrânse, presiunea pe infrastructură, risc de supraaglomerare și concentrări de prețuri crescute. Pentru un cumpărător asta înseamnă că oportunitatea de creștere spectaculoasă a valorii este mai redusă și selecția proiectului potrivit devine esențială”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Sectorul 4 are și cele mai mici prețuri

Sectorul 4 a devenit treptat “acasă” pentru tot mai mulți români, aproape 333.500 de persoane avându-și domiciliul aici la mijlocul anului trecut, conform datelor Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București consultate de Imobiliare.ro.

Dezvoltarea imobiliară constantă pe segmentul rezidențial nou a fost cheia evoluției spectaculoase a unor cartiere sprecum Berceni sau Apărătorii Patriei și a schimbat complet aspectul unor zone mai puțin ofertante în trecut, precum cea a vechilor Sere Berceni sau cea aflată în imediata apropiere a CET Progresul. 

Prețurile accesibile au făcut locuințele noi extrem de atractive pentru potențialii cumpărători și continuă să reprezinte un magnet pentru cei care își doresc să facă o achiziție. Potrivit datelor Imobiliare.ro, în primul trimestrul al anului 2020 prețul mediu solicitat în Berceni era, în cazul apartamentelor, de 1.106 euro/mp util. Până la finele trimestrului I 2025 dezvoltatorii au crescut prețurile cu 22%, dar chiar și în aceste condiții locuințele aflate în acest cartier rămân unele dintre cele mai ieftine din oraș. Luna trecută, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns la 1.445 euro/mp util.

În niciun alt sector din Capitală nu s-au livrat, din 2020 și până la finele lui 2024, mai multe locuințe cu 1 sau 2 camere ca în Sectorul 4. La acestea s-au adăugat circa 3.800 de locuințe cu 3 și 4 camere, plus 114 locuințe cu cel puțin 5 camere, cele mai puține finalizate de-a lungul ultimilor cinci ani în București.

Deși există în continuare proiecte imobiliare aflate în diverse stadii de dezvoltare în cartierele Sectorului 4, numărul autorizațiilor noi de construire eliberate de Primăria Sectorului 4 scade constant. În 2020 au fost emise 110 autorizații pentru clădiri rezidențiale pentru ca în 2023 și 2024 numărul acestora să ajungă la circa 40.

Dacă analizăm strict evoluția segmentului nou din primul trimestru al anului 2025 vedem o încetinire masivă a ritmului în care au fost finalizate locuințele în Sectorul 4. Au fost terminate lucrările de construcții pentru 129 de locuințe, simțitor mai puține decât în perioadele similare ale anilor trecuți. În plus, în niciun alt trimestru din ultimii cinci ani nu s-au mai dat în folosință la nivelul Sectorului 4 mai puține locuințe cu 2 camere ca la începutul lui 2025, mai exact doar 53.

Sectorul 3, campion la livrări la începutul lui 2025

Chiar dacă are o suprafață relativ similară cu cea ocupată de vecinul său - Sectorul 4, în Sectorul 3 își au domiciliul cele mai multe persoane, peste 483.000. Acesta este și principalul rival al Sectorului 4 când vine vorba de ritmul în care s-au livrat în ultimii ani proprietățile rezidențiale. Aproape 14.700 de locuințe au fost finalizate aici de la începutul lui 2020 și până la finele lui 2024, 53% dintre acestea având 2 camere. 

Numărul locuințelor cu 3 camere a crescut în mod constant pe parcursul ultimilor ani, acestea ajungând să reprezinte 23% din totalul livrărilor. Niciun alt sector nu se poate lăuda cu mai multe astfel de unități finalizate. 

În schimb, ultimii ani au adus o scădere continuă în numărul locuințelor cu o cameră care au fost finalizate în cartierele Sectorului 3. Abia în trimestrul I 2025 s-a putut observa o revenire pe acest segment când numărul unităților finalizate a fost echivalent cu mai bine de jumătate din totalul aferent întregului an 2024.

În total, în perioada ianuarie-martie 2025 au fost finalizate 970 de locuințe în Sectorul 3, mai multe decât în toate celelalte sectoare bucureștene. 

Două cartiere s-au remarcat în ultimii cinci ani pentru extinderea segmentului rezidențial nou de la nivelul Sectorului 3 - Pallady și Titan. Prețurile au crescut cu 25%, respectiv cu 38% în cele două cartiere, conform datelor Imobiliare.ro. La finele acestei veri, dezvoltatorii solicitau un preț mediu de 1.442 euro/mp util pentru apartamentele din zona Pallady scoase la vânzare, respectiv de 1.597 euro/mp util pentru cele localizate în cartierul Titan. 

Cererea se menține, în momentul de față, la un nivel ridicat în Sectorul 3, pentru fiecare apartament nou scos la vânzare în cele două zone existând, în medie, doi, respectiv patru potențiali cumpărători.

Sectorul 6: prețurile au explodat în ultimii ani

Peste 14.000 de locuințe au fost finalizate în ultimii cinci ani și pe raza Sectorului 6, aproximativ 55% dintre acestea având 2 camere. Atât garsonierele, cât și locuințele cu 3 camere au reprezentat circa 21% din totalul livrat, conform datelor Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București.

Cartiere precum Militari sau Drumul Taberei au oferit, de-a lungul timpului, opțiuni avantajoase celor care și-au dorit să devină proprietari. Prețurile au avansat, însă, spectaculos. Dacă la începutul pandemiei cumpărătorii puteau achiziționa apartamente în Militari cu mai puțin de 1.000 euro/mp util, o raritate în Capitală, deja la începutul anului prețul mediu solicitat pentru locuințele noi ajungea la o medie de 1.325 euro/mp util - în continuare destul de redusă față de cea practicată în alte cartiere bucureștene, dar cu 42% mai mare decât în 2020. 

Avansul a continuat și în 2025, la finele lunii august prețul mediu apropiindu-se de pragul de 1.500 euro/mp util. În același timp, cererea se menține la un nivel ridicat, mai bine de 4 potențiali cumpărători arătându-și interesul la sfârșitul verii pentru fiecare apartament nou listat la vânzare pe Imobiliare.ro.

Un avans cu 40% a putut fi observat la nivelul prețurilor, într-o perioadă de cinci ani, și în cazul cartierului Drumul Taberei. În august 2025 a fost depășit pragul de 1.700 euro/mp util, acesta fiind cel mai scump cartier în rândul celor șase analizate care au susținut în ultimii ani o bună parte din dezvoltarea rezidențială a Capitalei. Cererea se menține, de asemenea, la un nivel ridicat, similar cu cel întâlnit în cartierul vecin, Militari.

Numărul autorizațiilor de construire emise de Primăria Sectorului 6 pentru clădiri rezidențiale a scăzut, în același timp, într-un ritm susținut din 2020. Mai mult, aici au fost eliberate mai puține autorizații decât în toate celelalte sectoare ale Capitalei, mai exact circa 260 față de 600 în Sectorul 1 sau 490 în Sectorul 3.

Economie

