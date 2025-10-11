search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Video Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului

Până la sfârșitul anului 2027, orașele Sibiu și Făgăraș vor fi conectate printr-o autostradă care va înjumătăți durata parcursă de șoferi pe traseu. Cele patru segmente ale A13 se află în șantier, iar localnicii de la poalele Făgărașului speră că aceasta va impulsiona și dezvoltarea zonei.

Șantierul Autostrăzii Sibiu - Făgăraș. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Șantierul Autostrăzii Sibiu - Făgăraș. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Lucrările la viitoarea autostradă A13 Sibiu - Făgăraș au început în perioada 2024 - 2025 și au ca termen de finalizare sfârșitul anului 2027. Cele patru segmente ale autostrăzii, care străbate valea Oltului pe cursul mijlociu, la poalele Munților Făgăraș, sunt construite de aceeași companie – Makyol.

Lucrări avansate pe Lotul 3 al Autostrăzii Sibiu - Făgăraș

Consorțiul din Turcia a câștigat contractele în valoare totală de aproximativ 6,5 miliarde de lei (fără TVA), în 2023, având la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția fiecărui tronson.

Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș începe din localitatea Boița, aflată la circa 20 de kilometri de Sibiu, acolo unde va fi conectată, printr-un nod rutier, cu Autostrada A1 Sibiu - Pitești și cu DN7 (Valea Oltului). Pe cea mai mare parte a traseului, aceasta străbate o porțiune de șes, mărginită de Munții Făgăraș și de Valea Oltului, iar la capătul ei va fi conectată cu DN1, la ieșirea din Făgăraș.

Toate cele patru segmente ale sale se află în șantier, cele mai avansate lucrări fiind pe tronsonul 3 Arpașu de Jos - Sâmbăta de Sus.

„Cu toate că vremea din ultima perioadă nu a fost favorabilă lucrărilor, constructorul turc de pe Lotul 3 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș înaintează rapid. Stadiul fizic de realizare al tronsonului de 17,6 kilometri, cuprins între Arpașu de Jos (DN1) și Sâmbăta de Sus (DJ105B), a ajuns la 23 la sută. Traseul include construcția a 27 de structuri de artă, printre care și un pod de o complexitate tehnică ridicată, cu o lungime de 820 de metri. În acest moment se lucrează pe toate tronsoanele Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (68,04 kilometri)”, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Celelalte trei tronsoane sunt: Lotul 1 Boița – Avrig (14,2 kilometri, intrat recent în șantier), Lotul 2 Avrig - Arpașu de Jos (20 de kilometri) și Lotul 4 Sâmbăta de Sus - Făgăraș (16 kilometri), la care se adaugă un drum de legătură cu DN1, de 5,6 kilometri.

Punctul sensibil al Autostrăzii Sibiu - Făgăraș

În prezent, pe șantierul autostrăzii, constructorii sapă și forează pentru pilele și culeele pasajelor, precum și pentru fundațiile acestora.

Deși traversează o porțiune de șes, autostrada Făgărașului trece prin zone care necesită lucrări complexe, din cauza numeroaselor pârâuri străbătute, a pânzei freatice dar și a solului moale. Una dintre cele mai sensibile zone ale autostrăzii se află chiar la începutul acesteia, unde a fost proiectat nodul rutier Boița (video, zona Boița).

„La Autostrada Sibiu – Făgăraș, zona a fost analizată prin cartări geologice, foraje geotehnice și vizite în teren. În urma interpretării tuturor datelor disponibile, se poate concluziona că în zona Nodului Boița se manifestă fenomene de instabilitate aflate în diferite stadii de evoluție. Principala cauză a instabilității terenului natural o reprezintă pantele accentuate ale versanților, înclinarea stratelor geologice și caracteristicile geotehnice ale solurilor. Factorul declanșator principal este variația regimului hidrogeologic din masiv”, arată Studiul de evaluare adecvată a proiectului.

Autostrada grăbește călătoriile spre Munții Făgăraș

Autostrada A13 traversează județele Sibiu și Brașov, pe la poalele Munților Făgăraș. În județul Sibiu, pe primii 38 de kilometri, traseul trece prin Tălmaciu, Avrig și comunele Boița, Turnu Roșu, Racovița, Porumbacu de Jos, Cârța și Arpașu de Jos. În județul Brașov, sunt traversate Municipiul Făgăraș și comunele Ucea, Viștea, Drăguș, Voila, Beclean, Recea și Mândra.

Autostrada va avea șase noduri rutiere, la Boița, Avrig, Arpașu, Sâmbăta, Ileni și Făgăraș, și peste 100 de poduri și viaducte, cele mai lungi dintre acestea fiind în zonele Boița, Mârșa și Ucea. În zona Arpașu, turiștii vor putea coborî de pe Autostrada A13 pentru a continua călătoria pe Transfăgărășan (DN7C), unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

„Munții Făgăraș sunt una dintre cele mai puțin antropizate zone din România. Aici apar în peisaj păduri naturale virgine și cvasivirgine, păduri seculare în care se dezvoltă o diversitate biologică remarcabilă. Habitatele din această zonă sunt favorabile pentru populații de urs, lup, râs, capră neagră, cerb etc. Flora este bine reprezentată, fiind înregistrate peste 900 de specii de plante”, arată Studiul de evaluare adecvată a proiectului.

Odată cu finalizarea lucrărilor, distanța de aproximativ 80 de kilometri dintre localitățile Sibiu și Făgăraș, parcursă în prezent în aproximativ o oră și jumătate, va putea fi străbătută în mai puțin de o oră pe autostradă.

De asemenea, traficul rutier de pe DN1 Sibiu - Brașov, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din România, va fi diminuat. Unii dintre localnicii așezărilor de la poalele Făgărașului spun că autostrada le va facilita în primul rând accesul spre Sibiu, unde fac naveta pentru a merge la lucru. Pe de altă parte, Munții Făgăraș vor deveni mai accesibili turiștilor, cel puțin până în satele de la poalele acestora.

