Video Autostrada de Centură a Bucureștiului s-a deteriorat la un an de la inaugurare. „Tot noi plătim”

Autostrada Bucureștiului s-a stricat, pe lotul 1 Sud, între Glina și Vidra, la doar un an de când a fost inaugurat.

Problemele au fost raportate pe tronsonul dintre Glina și Vidra, care conectează șoselele rapide Craiova–Pitești–București de autostrada Soarelui.

"Probabil nu se respectă compoziţia bitumului sau alţi factori a materialului, în comparaţie cu ce găsim pe Olanda, Belgia, Luxemburg", a declarat un șofer, potrivit Observator.

Cea mai mare parte a deteriorărilor se înregistrează pe pasaje, în special pe prima bandă, unde asfaltul este spart și denivelat.

"Avem o problemă şi cu temperaturile, şi cu nerespectarea regulilor de tonaj. Această dublă combinaţie de transportatori care nu respectă legea şi ISCTR, adică Ministerul Transporturilor, face să avem aceste probleme suplimentare faţă de calitatea îndoielnică", a transmis Ionuț Ciurea, director Asociația Pro Infrastructură.

Între timp, reprezentanții companiei naționale de infrastructură au anunțat că toate cheltuielile pentru remedierea problemelor vor fi suportate de constructor. Cu toate acestea, organizațiile care monitorizează drumurile au avertizat că tot oamenii vor plăti calitatea slabă a lucrărilor.

"Având în vedere că este în garanţie, practic, este treaba constructorului să repare pe banii lui. Reparaţiile vor începe pe data de 16 septembrie", a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

"Ce se întâmplă după 5 ani? Sau 10 ani cât este garanția? Tot noi plătim", a declarat Ionuț Ciurea, director Asociația Pro Infrastructură.

Întregul lot a fost construit de consorțiul turcesc Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS. Potrivit oficialilor de la drumuri, porțiunile cu probleme ale autostrăzii de centură a Capitalei vor intră în reparații din 16 septembrie, transmite TVR Info.