Vineri, 15 August 2025
Adevărul
Video Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș a prins contur. Stadiul lucrărilor pe noile șantiere din centrul României

Șantierele Autostrăzii Sibiu - Făgăraș au fost deschise recent, dar finalizarea lucrărilor pe cei 70 de kilometri de autostradă este estimată pentru anul 2027. Noua autostradă va conecta orașul Făgăraș din centrul României la rețeaua de autostrăzi, facilitând călătoriile spre Brașov.

Șantierul Autostrăzii Sibiu - Făgăraș, la Arpașu de Jos. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș, în lungime de aproape 70 de kilometri, a prins contur la poalele Munților Făgăraș, pe un traseu care urmează aproape Valea Oltului și Drumul Național 1.

Lucrările sunt la început, însă oficialii din Ministerul Transporturilor au anunțat de mai multe ori că noua autostradă ar putea fi realizată până la sfârșitul anului 2027. Spre deosebire de alte autostrăzi, A13 are un grad de dificultate mai redus, având diferențe mici de nivel și nefiind necesară construcția unor tuneluri sau viaducte mari. Va avea 102 structuri, patru spații de servicii, șapte noduri rutiere, două centre de întreținere și coordonare și un punct de sprijin.

Perioada de implementare a proiectului a fost stabilită până la 31 decembrie 2029, iar, potrivit estimărilor din rapoartele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere privind situația autostrăzilor aflate în execuție, finalizarea lucrărilor este așteptată în perioada 2027 - 2028.

Șantierele de pe Autostrada Făgărașului

Trei din cele patru segmente ale sale (loturile 2, 3 și 4) sunt în șantier, iar pentru al patrulea segment (lotul 1) Ministerul Transporturilor a publicat, la începutul lunii august, autorizația de construire pentru 13,5 km din cei 14,2 kilometri ai săi.

Acest tronson va conecta localitățile Boița și Avrig, iar investiția în realizarea sa se ridică la 1,9 miliarde de lei, fără TVA. În localitatea Boița, Autostrada A13 va fi conectată cu Autostrada A1 Sibiu - Pitești, care traversează Valea Oltului.

Al doilea tronson al autostrăzii A13 a intrat în șantier în luna mai. Va avea 20 de kilometri, între localitățile Avrig și Arpașu de Jos (video). Investiția se ridică la 1,54 miliarde de lei, fără TVA.

Citește și: Făgăraș, orașul strategic din mijlocul României, plin de secrete tulburătoare. Ce ascundeau uzinele sale în anii '50

Lotul al treilea, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus (17,61 kilometri), a intrat în șantier de la începutul acestui an, iar stadiul lucrărilor executate până în prezent se apropie de 10%. Investiția se ridică la 1,77 miliarde de lei (fără TVA).

Ultimul tronson al Autostrăzii Sibiu - Făgăraș a intrat recent în șantier. Are 16,26 kilometri și va lega localitățile Sâmbăta de Sus - Făgăraș, unde se va conecta cu centura recent inaugurată a municipiului Făgăraș.

„De câteva zile au început lucrările efective de construcție pe încă un lot al autostrăzii A13 – Sibiu – Făgăraș, între Sâmbăta de Sus și municipiul Făgăraș! Secțiunea are 16,26 km de drum la regim de autostradă și 5,6 km la regim de drum expres, pe șoseaua de legătură cu DN1, la Făgăraș”, informa, în Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Până acum, pe acest tronson s-au executat lucrările pregătitoare: amenajarea drumurilor tehnologice și de acces, organizarea de șantier, instalarea stațiilor de preparare pentru producerea betonului, pregătirea și depozitarea agregatelor în șantier în vederea demarării lucrărilor, informau autoritățile.

Centura Făgărașului continuă Autostrada A13

Șoseaua de centură a municipiului Făgăraș a fost deschisă traficului rutier la 31 iulie 2025, după finalizarea lucrărilor începute în toamna anului 2023.

„Centura Făgărașului are o lungime de 5,9 kilometri, câte o bandă pe sens, trei intersecții giratorii, două poduri noi și panouri antifonice. Varianta va prelua, în special, traficul greu care tranzita până acum municipiul Făgăraș”, informa, în iulie, DRDP Brașov.

Autostrada Sibiu - Făgăraș este cuprinsă într-un proiect mai amplu, al Autostrăzii A13 Sibiu - Brașov - Bacău, cu o lungime estimată de 300 de kilometri. Restul traseului, între Făgăraș și Brașov, este în curs de planificare.

Contractele pentru construcția celor patru segmente ale Autostrăzii Sibiu - Făgăraș au fost semnate în 2023 între statul român și compania Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS din Turcia, unele în asociere cu alte societăți. Valoarea totală a investiției depășește 8,3 miliarde de lei, iar finanțarea ei este asigurată în cea mai mare parte de Uniunea Europeană, din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport.

„Acest proiect este considerat esențial pentru îmbunătățirea conectivității între Sibiu și Brașov și decongestionarea DN1, un drum național aglomerat”, informa CNAIR.

Traseul autostrăzii Sibiu - Făgăraș, de 68 de kilometri, trece prin județele Sibiu și Brașov, între localitatea Boița, din județul Sibiu, la intersecția cu Autostrada Sibiu - Pitești, și municipiul Făgăraș, din județul Brașov. El traversează localitățile Tălmaciu, Avrig, Boița, Turnu Roșu, Racovița, Porumbacu, Cârța și Arpașu de Jos din Sibiu și Ucea de Jos – Ucea de Sus, Viștea de Jos – Viștea de Sus, Drăguș, Sâmbăta de Jos, Voila – Voivodeni, Dridif – Luța, Hurez, Ileni și municipiul Făgăraș din județul Brașov.

