Extinderea Autostrăzii A1 București – Pitești la trei benzi pe sens. A fost lansat studiul de fezabilitate

Pe fondul estimărilor privind depășirea în viitor a capacității de transport, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea să lărgească la trei benzi autostrada A 1 București - Pitești, potrivit Profit.ro.

CNAIR a lansat o licitație estimată la peste 30 de milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de servicii în scopul elaborării studiului de fezabilitate aferent lărgirii autostrăzii A1 București-Pitești la trei benzi pe sens.

„Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București - Pitești, a rezultat din analizele de trafic realizate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. A fost identificată depășirea capacității autostrăzii A1 pe sectorul București - Pitești, pe măsură ce se vor implementa cele două drumuri de mare viteză, autostrada Sibiu - Pitești, respectiv drumul expres Craiova - Pitești, fapt ce impune identificarea de solutii etapizate pentru creșterea capacității acesteia în concordanță cu fluxurile de transport nou generate prin dezvoltarea rețelei rutiere de transport. Se vor avea în vedere și creșterea volumelor de trafic după implementarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale", se arată în caietul de sarcini al procedurii de atribuire, consultat de Profit.ro.

A fost elaborată documentația tehnică

Realizată în perioada 1967–1972 secțiunea București - Pitești a Autostrăzii A1, a fost prima construită în România ( 96,00 km pe traseul București - Pitești).

A urmat, în 2007, completarea sa cu centura ocolitoare a orasului Pitești (13,60 km) și cu pasajul subteran de legătură cu DN7 în Bascov.

Potrivit documentelor consultate de Profit.ro, Direcția de Drumuri și Poduri București a elaborat documentația tehnică în vederea demarării achiziției publice pentru servicii de proiectare fazele DALI+PAC+PTE+AT pentru obiectivul: „Autostrada A1 – Lot 1 km 10+600 – km 44+000" și faza DALI pentru obiectivul: „Autostrada A1 – Lot 2 km 44+000 – km 86+000", pentru care au fost întocmite în anul 2021 expertize tehnice în vederea determinării stării tehnice a sectoarelor rutiere supuse expertizării și fundamentarea necesității remedierii sistemului rutier existent pentru fiecare lot în parte.

Contractul va fi finanțat din fonduri externe nerambursabile și alte surse de finanțare legal constituite, potrivit sursei citate.