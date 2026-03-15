search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un șofer de 19 ani a fost prins în Capitală cu semnale luminoase ca ale poliției. Cu ce pedeapsă s-a ales

0
0
Publicat:

Un șofer, în vârstă de 19 ani, a fost sancționat de polițiștii Brigăzii Rutiere, în colaborare cu inspectorii Registrului Auto Român, după ce a fost depistat conducând un autovehicul echipat cu semnale luminoase similare celor folosite de autospecialele poliției. 

Mașină de poliție FOTO: shuterstock

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că vehiculul tânărului „avea montate mijloace speciale de avertizare luminoasă (stroboscoape de culoare roşu şi albastru) şi modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare noxe”.

Totodată, luminile montate pe faza lungă sunt neconforme, iar cablajul electric față este fixat nesigur.

Șoferul a fost sancționat cu amendă în valoare de 3442,5 lei, fiind dispuse „reținerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, reținerea certificatului de înmatriculare şi plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor”.

Acțiunea face parte dintr-o razie desfășurată în nopțile de 13/14 și 14/15 martie de polițiștii Brigăzii Rutiere, în colaborare cu inspectorii RAR, cu scopul creșterii gradului de siguranță rutieră în Capitală, prevenirii accidentelor cauzate de deficiențele tehnice ale vehiculelor și diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cu modificări neomologate la sistemul de evacuare.

În cadrul controalelor au fost verificate sistemele de reducere a zgomotului și emisiilor poluante, frânarea, mecanismul de direcție, instalația de iluminare și semnalizare, autenticitatea numerelor și seriilor de identificare, legalitatea montării luminilor sau a dispozitivelor de avertizare neomologate, sistemul de rulare, corectitudinea datelor din certificatul de înmatriculare, valabilitatea ITP și aplicarea foliilor pe geamuri.

Rezultatele controalelor au fost semnificative: polițiștii rutieri au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei, dintre care 11 pentru modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare, 7 pentru alte modificări neomologate, 26 pentru deficiențe tehnice diverse și două pentru lipsa ITP. Totodată, au fost reținute 21 de certificate de înmatriculare, 11 seturi de plăcuțe de înmatriculare și două permise de conducere.

Un alt exemplu al acțiunii a fost un bărbat de 28 de ani, prins cu modificări neomologate la sistemul de evacuare al motocicletei și lumini neconforme. 

„Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2430 lei, fiind dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare, precum şi a placuței cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor”, a transmis Poliția.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
