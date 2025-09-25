search
Joi, 25 Septembrie 2025
Șeful CNAIR anunță că anul viitor se va circula pe 390 de kilometri din Autostrada A7

Publicat:

Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focşani - Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Autostrada A, segmentul Focșani-Bacău FOTO: Captură video
Autostrada A, segmentul Focșani-Bacău FOTO: Captură video

”Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domneşti Târg - Răcăciuni) al Autostrăzii Focşani-Bacău (A7) a depăşit 80%”, scrie Pistol, pe Facebook.

Până la finalul acestui an, circulaţia pe lotul 2 se va putea deschide cel puţin până la Adjud (17 kilometri din cei aproape 39 kilometri), scrie News.

Valoarea acestui contract, finanţat prin PNRR, este de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

Pe cei 38,78 kilometri ai acestui lot (care face parte din Autostrada Moldovei), unde antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu aproximativ 1500 de muncitori şi 422 de utilaje, se desfăşoară următoarele lucrări: amenajare nod rutier Adjud (stadiul fizic este de 65%), amenajare nod rutier Răcăciuni (stadiul fizic este 85%), terasamente, aşternere de mixturi asfaltice şi strat de uzură, montare parapet metalic, realizare marcaje rutiere, montare panouri fonoabsorbante.

”La ora actuală constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focşani – Bacău (95,9 kilometri) cu aproximativ 4.000 de muncitori. Dacă se menţine ritmul actual de lucru, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 kilometri (A3 – A7)”, a adăugat el.

Societate

