Lucrările pe șantierul Lotului 1 al Autostrada A0 București Nord au intrat într-o nouă etapă, constructorul începând turnarea primului strat de asfalt pe tronsonul care leagă DN1A (zona Buftea/Mogoșoaia) de DN1 (Corbeanca).

Potrivit informațiilor de pe șantier, segmentul ar putea deveni funcțional din această toamnă, iar timpul de parcurs între DN1A și DN1 ar urma să scadă la aproximativ 6 minute, potrivit Expresul de Buftea.

În prezent, traversarea aceleiași zone pe șoseaua de centură sau prin localitățile adiacente poate dura chiar și o oră în intervalele de vârf.

Stadiul lucrărilor pe acest tronson este de aproximativ 30%, iar ritmul a fost accelerat, constructorul lucrând inclusiv pe timpul nopții pentru a profita de condițiile meteo favorabile.stadiu

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a declarat că odată finalizat segmentul, traficul greu și cel de tranzit vor fi deviate din localitățile Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca.

Noua conexiune rapidă între DN1A și DN1 este considerată o alternativă importantă la actuala Centură a Capitalei, care este frecvent aglomerată și subdimensionată.