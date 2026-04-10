Când va fi gata Autostrada A0, cea mai așteptată șosea de mare vitează a României. Explicațiile directorului „Pro Infrastructură”

Autostrada de centură a Capitalei ar putea fi circulabilă integral până la finalul acestui an, însă dificultățile financiare cu care se confruntă unul dintre constructori pot arunca finalizarea în 2027. Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, a oferit pentru „Adevărul” o evaluare detaliată a stadiului fiecărui lot restant pe A0 Nord.

Autostrada București (A0) este cel mai important proiect rutier aflat în execuție în zona Capitalei. Cu o lungime totală de aproximativ 100,7 km, inelul rutier dublează actuala șosea de centură și conectează, în zona București, autostrăzile A1 (București-Pitești), A2 (București-Constanța) și A3 (București-Ploiești). Din cei 100,7 km, circa 72% sunt deja în exploatare. Sectorul sudic este complet deschis circulației, după inaugurările succesive din 2023, 2024 și 2025. Pe semi-inelul nordic funcționează deja 19 km între DN1 (Corbeanca) și DN2 (Afumați). Mai rămân de finalizat trei loturi cu o lungime totală de aproximativ 30 de kilometri, toate pe sectorul de nord.

Prima deschidere, posibilă în iunie-iulie, pe circa 10 kilometri

Cel mai lung dintre loturile rămase este Lotul 1 Nord, de 17,5 km, care leagă DJ601 de DN1 în zona Corbeanca și este construit de asocierea italo-română Impresa Pizzarotti-Retter. Termenul contractual de finalizare este noiembrie 2026, însă constructorul a promis public o deschidere parțială mai devreme, între DN1A și DN1.

„Prima deschidere ar putea fi la început de iulie sau chiar mai devreme, pe la sfârșitul lui iunie, între DN1A și DN1. Există o problemă tehnică și birocratică în nodul dintre A0 și DN1A. Problema are o soluție, însă autoritățile trebuie să semneze toate documentele necesare, inclusiv autoritățile locale. Se dorește o deschidere parțială promisă de constructor, deși nu este prevăzută în contract. Constructorul nu este obligat să facă asta, dar a promis și vrem să se țină de promisiune. Noi spunem că este posibil și merită efortul. Totuși, există un risc ca descărcarea în DN1A să nu se poată face dintr-un motiv sau altul. S-ar putea ajunge la soluții provizorii, pe străduțe fără portanță, ceea ce ar fi complicat, mai ales dacă se permite accesul camioanelor. Este, deci, o soluție cu asterisc. În mod normal, ar trebui să se ajungă la un acord, pentru că ajută și pe cei din Buftea și, în general, pe toată lumea. Cei mai afectați ar putea fi chiar locuitorii de pe acele străduțe. Nu e o soluție perfectă, dar e un compromis. Una peste alta, dacă lucrurile merg cum ar trebui, la sfârșit de iunie sau început de iulie se deschide circulația între DN1A și DN1, pe lotul 1 și 3", a declarat președintele Asociației Pro Infrastructură.

Pizzarotti, problema care poate bloca finalizarea

Dacă prima etapă depinde în principal de voință administrativă, a doua etapă, finalizarea restului de Lot 1 între DN1A și DJ601A, ridică probleme de natură mai profundă. Compania italiană Pizzarotti, responsabilă de terasamente pe această secțiune, traversează dificultăți financiare serioase la nivelul companiei-mamă din Italia, cu efecte vizibile asupra ritmului de lucru pe șantier. Partenerul român Retter, care execută structurile și avansează în ritm bun, încearcă să preia și partea de contract a italienilor, dar acest demers poate genera blocaje dacă Pizzarotti se opune.

„Pe această bucată, problema este cu antreprenorul Pizzarotti. Se află într-o formă de concordat, cu dificultăți financiare serioase la nivelul companiei-mamă din Italia. Nu neapărat în România, dar problemele sunt reale și importante. Aceste dificultăți se reflectă în ritmul slab de lucru pe lotul dintre DN1A și DJ601A, unde Pizzarotti se ocupă de terasamente. Structurile sunt realizate de Retter, care se mișcă bine, dar terasamentele sunt întârziate. Există și tensiuni în asociere. Retter încearcă să preia partea de contract, iar dacă italienii se opun și nu reușesc să se finanțeze, se poate ajunge la blocaje. Pe mine nu mă interesează cine finalizează lucrarea, Retter sau Pizzarotti. Important este să fie gata la termen. Termenul inițial este începutul lunii noiembrie. Evident, termenele se mai amână, dar promisiunile sunt pentru finalul anului. Retter a spus în repetate rânduri că va termina anul acesta. Pentru a evita întârzierea în 2027, trebuie rezolvat acest conflict din asociere. Dacă situația se complică, există un risc real de blocaj. Estimez cam 20% șanse să se întâmple asta. Nu e un scenariu marginal, ci un risc serios. Scenariul principal rămâne totuși cel optimist: 80% șanse ca lucrările să fie gata la final de an", a afirmat președintele Asociației Pro Infrastructură.

Loturile 3 și 4, inaugurare simultană în iulie-august

Celelalte două loturi rămase, Lotul 3 Nord (DN2 Afumați-DN3 Cernica, 8,6 km, construit de compania chineză de stat CCECC) și Lotul 4 Nord (DN3 Cernica-A2, 4,47 km, construit de UMB Tehnostrade), vor fi deschise simultan. Ambele loturi sunt deja în întârziere față de termenele contractuale inițiale.

„Loturile 3 și 4 vor fi deschise împreună. Nu există nod la limita dintre ele, la DN3, iar descărcarea este mai încolo. A existat o discuție cine termină primul, chinezii de pe lotul 3 sau Umbrărescu pe lotul 4. Cel mai probabil vor termina simultan. Umbrărescu ar vrea să finalizeze cât mai repede, dar dacă termină înainte, va trebui să aștepte. Nu se va face descărcare temporară în DN3 pentru câteva luni. Nu merită complicația. Ambele loturi sunt deja întârziate. Umbrărescu trebuia să termine la finalul anului trecut, iar chinezii aveau termen în februarie anul acesta. În prezent, estimarea este că se vor deschide undeva în iulie, posibil august. Chinezii se mișcă relativ bine, mai ales prin subcontractorul român. Punctele critice sunt pasajul peste DN3 și cel peste calea ferată. Nu avem prea multe pârghii asupra constructorului chinez. Penalitățile nu sunt foarte eficiente, iar rezilierea contractului ar fi o greșeală majoră. Cel mai important este să ducă proiectul la bun sfârșit. Nu mai contează atât de mult dacă vorbim de iulie, august sau chiar septembrie, deși probabil nu se va ajunge până în toamnă. Companiile implicate sunt de stat chinez și, indiferent de denumire, vorbim despre același tip de structură și control", a explicat președintele Asociației Pro Infrastructură.

CNAIR: circulație pe întreaga A0 până la finalul anului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere confirmă același obiectiv.

„Până la finalul anului trebuie deschisă circulația pe toate cele trei loturi restante. Ca atare, se va circula pe întreaga A0, sud și nord, care va asigura conexiunea, în zona Bucureștiului, între A1, A2 și A3. De remarcat este și că A3 asigură practic continuarea traficului rutier de pe A7, iar pe viitor și de pe A8", a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.