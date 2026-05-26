Video Discursul emoționant al unei eleve de clasa a V-a despre presiunea din școli, în timp ce ministrul Dimian stă pe telefon: „Profesorii nu ne acordă atenție”

O elevă de clasa a V-a a impresionat participanții la o dezbatere organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României, după ce a vorbit despre presiunea pe care copiii o resimt la școală și acasă. Evenimentul, dedicat sănătății mintale a elevilor și tinerilor, a avut loc marți, 26 mai, în Parlament.

Ilinca, elevă în clasa a V-a, și-a început discursul adresându-se direct ministrului Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a spus copila în fața participanților.

În timpul intervenției sale, ministrul Educației pare să acorde mai multă atenție telefonului mobil. Moderatorul evenimentului i-a atras ulterior atenția la discursului elevei, pe care l-a descris drept „foarte puternic”, invitând-o apoi pe Ilinca să ia loc la prezidiu, lângă ministru.

În discursul său, eleva a vorbit despre anxietatea și oboseala emoțională pe care mulți copii le trăiesc în școală.

„De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu: pentru că colegii îi judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție”, a spus Ilinca.

Copila a povestit că elevii se confruntă constant cu teste, teme și critici, fără să primească suficient sprijin emoțional sau explicații reale despre lucrurile care le sunt interzise.

„Știu că nu pot să se trezească dimineață fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece. Știu în permanență că cineva în spate îi spune că nu este ok ce face. Eu sunt un copil care practică consiliere și vă spun din experiență că ne judecă foarte mulți oameni. Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă”, a afirmat ea.

Sursa video: Senatul României/edupedu.ro

Ilinca a vorbit și despre presiunea resimțită în familie, spunând că mulți părinți își împing copiii spre performanță fără să știe cum să îi ajute emoțional.

„Tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie”, a declarat eleva.

Momentul a devenit și mai emoționant când eleva a povestit despre volumul mare de teme și lecturi pe care îl primește la școală.

„Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”, a spus Ilinca, înainte de a izbucni în lacrimi, în aplauzele sălii.

După discurs, ministrul Mihai Dimian nu a avut o intervenție publică referitoare la problemele ridicate de elevă.

Dezbaterea organizată în Parlament a reunit elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și oficiali din educație, tema principală fiind sănătatea mintală a copiilor și presiunea resimțită de aceștia în sistemul educațional.