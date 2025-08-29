ASF a demarat procesul de selecţie a preşedintelui Consiliului de Administraţie al Fondului de compensare a investitorilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) demarat procesul de selecţie pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie (CA) al Fondului de compensare a investitorilor (FCI) pentru perioada rămasă până la data expirării mandatelor membrilor actualului CA, respectiv 12 august 2026.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 12 septembrie 2025, ora 23:59, la adresa de e-mail candidati.presedinte.FCI@asfromania.ro, precizează un comunicat al ASF.

Potrivit ASF, membrii Consiliului de Administraţie trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la articolul 15 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor şi să nu se afle în situaţii de incompatibilitate/conflict de interese, cum este prevăzut la articolul 16 din acelaşi act normativ.

Mai exact, membrii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau de studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licenţă şi master, să aibă o bună reputaţie şi probitate morală şi să aibă experienţă profesională dovedită în domeniul financiar-bancar sau nebancar de minimum opt ani, în cazul absolvenţilor de studii universitare în domeniul economic sau juridic, sau de minimum zece ani, în cazul absolvenţilor de studii universitare în alte domenii.

În plus, aceştia trebuie să nu fie soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei, să nu fie senatori, deputaţi, membri ai Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului, să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni prevăzute de lege, să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancţiuni prevăzute de lege, să nu deţină în cadrul vreunei entităţi prevăzute la art. 3 alin. (1) calitatea de acţionar, angajat sau director, membru al Consiliului de Administraţie, consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz, să nu fi fost condamnaţi în ultimii cinci ani pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de legislaţia în domeniul financiar bancar, legislaţia privind insolvenţa sau protecţia consumatorilor, respectiv să nu fi fost sancţionaţi de ASF sau de Banca Naţională a României (BNR) cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.

Fondul de compensare a investitorilor este administrat de un Consiliu de Administraţie format din: doi membri desemnaţi de către ASF - dintre care unul este preşedintele Consiliului de Administraţie; un membru desemnat de către ASF la propunerea Ministerului Finanţelor; un membru desemnat de către ASF dintre reprezentanţii propuşi de către participanţii la Fond din rândul acestora; un membru desemnat de către BNR.

Lista cerințelor pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de candidatură, precum și regulile de transmitere a dosarelor de candidatură pot fi accesate aici.

Mandat de cinci ani

Membrii Consiliului de Administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani, prin act administrativ individual emis de către ASF, cu excepţia membrului desemnat de către BNR, care este numit prin ordin al guvernatorului BNR, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 15 şi 16.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.

„A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi”, se arată în comunicat