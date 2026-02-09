Anunț surpriză de la Dacia: noul model ar putea să nu fie produs la Mioveni. „Sunt pe masă alternative”

Șeful Dacia România, Mihai Bordeanu, avertizează că viitorul celui mai nou model al mărcii nu este încă decis. Stabilitatea uzinei de la Mioveni depinde inclusiv de continuarea programului Rabla, spune acesta, într-un interviu acordat Profit.ro.

Șeful Dacia România a anunțat, în premieră, că producția viitorului model compact al mărcii ar putea să nu aibă loc la Mioveni, deși inițial uzina din România fusese luată în calcul. Oficialul a explicat că decizia finală nu a fost încă luată și că există mai multe scenarii analizate.

„Sunt pe masă alternative”, a declarat acesta pentru Profit.ro, precizând că grupul va comunica locul de producție abia la mijlocul anului.

Semn de întrebare asupra producției viitorului model

Întrebat direct dacă noul automobil compact Dacia va fi fabricat la Mioveni, șeful companiei a evitat un răspuns ferm. Deși în urmă cu câțiva ani se vorbea despre alocarea producției în România, contextul actual a adus o reevaluare a planurilor.

„Nu putem spune asta azi”, a subliniat el, adăugând că decizia ține de o strategie mai amplă a grupului și de capacitățile de producție disponibile.

Stabilitatea uzinei, legată de Programul Rabla

În ceea ce privește viitorul uzinei de la Mioveni, conducerea Dacia spune că perspectivele sunt de stabilitate, dar cu anumite condiții. Un rol important îl joacă politicile publice care susțin piața auto.

„Stabilitatea e cu Rabla, pentru că și anul trecut am avut-o”, a afirmat șeful Dacia România pentru Profic.ro, explicând că estimările companiei pentru piața locală se bazează pe continuarea programului la un nivel similar cu cel din anii anteriori.

Potrivit acestuia, producția din acest an ar urma să rămână în marja ultimilor ani, cu fluctuații limitate, iar eventualele ajustări vor depinde de evoluția cererii pe piețele europene.

Context dificil pe piața auto europeană

Declarațiile vin într-un moment în care Dacia, la fel ca alți producători auto, se confruntă cu scăderi semnificative ale înmatriculărilor pe mai multe piețe importante din Europa, notează Profit.ro. Reprezentantul companiei a pus aceste evoluții pe seama schimbărilor de reglementare și a distorsiunilor de final de an, nu a unei prăbușiri reale a cererii.

În acest context, deciziile legate de producție și de alocarea noilor modele rămân deschise, urmând să fie ajustate în funcție de condițiile din piață și de politicile publice care influențează direct vânzările.