Duminică, 25 Ianuarie 2026
Cum a reușit Dacia performanța istorică de a câștiga Raliul Dakar 2026

Publicat:

La doar doi ani de la debut, constructorul de la Mioveni a cucerit Raliul Dakar 2026, competiția considerată de specialiști drept cea mai dură probă de motorsport din lume.

Cei care au cucerit deșertul Dakarului. FOTO: Dacia
Cu sinceritate, mărturisesc faptul că nu prea știu de unde să încep acest material. Aș putea vorbi despre cele două săptămâni în care am fost „sechestrat“ până după prânz în fața laptopului urmărind cu emoție ca fiecare echipaj Dacia să bifeze următorul punct de control orar al etapei din acea zi. E frumos să descoperi la 48 de ani că te poți bucura ca un copil când vezi niște secunde în minus la eroii tăi. Ar fi suficient să povestesc cum am urmărit ultima etapă de la volan pentru a înțelege câte pasiuni poate naște acest Dakar de la mii de kilometri distanță.

Aș putea începe cu bucuria jurnalistului auto, care eram, de acum 22 de ani când s-a lansat Dacia Logan – repunea țara noastră pe harta mondială a automobilului. Sau cu acea amărăciune pe care nu o poți explica atunci când te intersectezi cu o nedreptate gratuită – momentul în care niște nemți au „răsturnat“ un Logan, susținând că nu trece testul elanului. Aceiași nemți aveau, în 2006, ADAC Dacia Logan Clubsport, modul lor de a recunoaște că au greșit și Loganul nu se răstoarnă la primul viraj.

Dacia, regină în deșert. FOTO: Dacia
Pe acest fir epic, care începe cu debutul Dacia Logan în 2004, am mai strâns niște momente alături de această marcă la care țin foarte mult, și care o fac să valoreze puțin altfel pentru mine. Când intri într-o familie precum Grupul Renault, o cină la ultimul etaj al Turnului Eiffel nu mai este un vis pe care-l poți trăi doar prin filtrul vizionării unui film romantic. Dacia a dus numele Duster în America, la Pikes Peak, l-a dus și pe circuitele de gheață din Trofeul Andros alături de triplul campion de Formula 1 Alain Prost. Dacia are în palmares și un titlu la Trofeul Andros la categoria regină, Elite Pro – nu cu Duster, ci cu Dacia Lodgy Glace pilotată tot de Alain Prost. Iar acum, se adaugă victoria atât de mare Dacia de la Dakar.

World Rally-Raid Championship (W2RC)

Când a fost anunțat acest program, inițial am cezut că este o glumă de 1 aprilie. Atât de ireală, dar în același timp atât de frumoasă se anunța aventura. Până nu i-am văzut pe Sebastien Loeb și Nasser Al-Attiyah în tricouri cu sigla Dacia, nu am crezut că ei sunt printre cei care vor urca la volanul prototipurilor Sandrider de clasă T1+.

Echipajele Dacia Sandrider din ediția 2026 a rally-raidului Dakar:

Nasser Al-Attiyah Fabian Lurquin

Cristina Gutiérrez Pablo Moreno

Sébastien Loeb Edouard Boulanger

Lucas Moraes Dennis Zenz

Aventura a început în 2024 în Maroc cu participarea la Raliul Marocului – cinci zile în care aveau de acoperit peste 2.400 km. Nasser Al-Attiyah a câștigat, fiind urmat de Loeb pe poziția secundă. Apoi a venit ediția din 2025 a rally-raidului Dakar.

Cine își imaginează că Dakar este doar o afacere care se rezolvă cu un buget pe măsură se înșală amarnic. Competiția asta este atât de dură încât toți banii din lume nu îți garantează primul loc. Cred că Dakar este un alt motiv pe care ni-l oferim noi, ca specie, pentru a ne defini – iar atelajele implicate sunt pretexte. Nu este ediție a acestei superbe competiții care să nu te miște până la lacrimi. Într-una dintre edițiile trecute, un motociclist a avut ceva probleme tehnice, s-a și rătăcit, dar a reușit să termine etapa cu puțin înainte de startul în următoarea. Echipa îl aștepta doar să ajungă teafăr la finalul acelei etape, restul nu mai conta. Motociclistul a ajuns, i-a rugat pe mecanici să-i verifice motocicleta, să-i facă plinul și a plecat în următoarea etapă. Să vezi o echipă de mecanici care izbucnesc în plâns după plecarea sportivului în următoarea etapă este copleșitor. Din astfel de povești este construit Dakar, și de aici fascinația pentru el.

Sebastien Loeb. FOTO: Dacia
Așa că locul 4 ocupat de Nasser Al-Attiyah în ediția de anul trecut a impresionat la prima participare Dacia în această competiție. Victoria din acest an gravează numele Dacia într-o listă extrem de selectă a constructorilor care s-au impus în această competiție. Și poate mai impresionant este faptul că trei echipaje au terminat în Top 10.

Partener tehnic

Nu este un secret că Prodrive este partenerul tehnic Dacia pentru implicarea în World Rally-Raid Championship (W2RC). Nu este un secret faptul că Prodrive a fost implicat în rally-raid cu prototipul Hunter de clasă T1+ înainte de a deveni partener tehnic Dacia în această aventură.

Dacia Manifesto a părut inițial un concept care a dorit să atragă puțin atenția asupra mărcii, să introducă o nouă identitate vizuală. Apoi, Manifesto s-a transformat în Dacia Sandrider, un prototip de 1 milion de euro bucata. Au fost voci care au susținut că modelul Dacia este de fapt un Prodrive Hunter recarosat. Greșit. Greșit până când și din perspectiva istoriei fabuloase pe care o are Grupul Renault în motorsport și care obligă.

Monstru peste dunele deșertului. FOTO: Dacia
Dacă prototipul Hunter era echipat cu un motor Ford EcoBoost V6 de 3.5 litri, Sandrider este echipat cu un propulsor din cadrul Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi preparat de Alpine Racing. Este vorba despre un V6 bi-turbo de 3 litri care își are originea într-un motor de pe un model de serie. VR30DDTT (numele de cod al motorului) poate fi găsit astăzi sub capota lui Nissan 400Z.

Și pentru că motorsportul este un creuzet unde se nasc tehnologii și se testează pentru a fi certificate și ulterior aduse în producția de serie, să nu vă imaginați că altfel stau lucrurile și în cazul acestui proiect Dacia.

Cum se vede viitorul

Dacia a pornit cu dreptul în ediția de anul acesta a World Rally-Raid Championship (W2RC). Așa că așteptăm pentru final, de ce nu, titlul mondial în campionat – la constructori, piloți și copiloți. Pentru mine, rămâne bucuria de a mă apropia de copilărie când am șansa de a admira astfel de eroi și confirmarea că Dacia este unul dintre cele mai bune lucruri întâmplate acestei țări după Revoluție.

