Anunț șocant de la CFR Călători: compania nu mai garantează siguranța transportului de călători | DOCUMENT

CFR Călători avertizează că transportul de pasageri pe calea ferată nu se mai desfășoară în condiții de siguranță, compania fiind la un pas de incapacitate de plată, potrivit unei note oficiale trimise de directorul general către mai multe instituții ale statului.

Directorul CFR Călători: „Există implicaţii grave în desfăşurarea în condiţii de siguranta transportului pe calea ferată”

Într-o notă trimisă mai multor instituții importante, referitoare la „situaţie dificilă CFR Călători SA”, directorul general CFR Călători afirmă că operatorul „se află în situaţia de a intra în incapacitate de plată” și există „implicaţii grave în desfăşurarea în condiţii de siguranta transportului pe calea ferată”. Este a treia scrisoare de acest gen trimisă de managerul Traian Preoteasa în acest an, potrivit unui document consultat de clubferoviar.ro.

Într-o adresă trimisă ministrului Ciprin Șerban, secretarului de stat Ionuț Săvoiu, reprezentanților Direcției de Transport feroviar, CFR SA, ARF, Electrificare CFR, Traian Preoteasa se plânge încă o dată de faptul că nu primește o compensație egală cu cea din anul de dezmăț bugetar 2024, în care afirma că a adus compania pe profit.

Compensaţia alocată CFR Călători pentru transportul feroviar public de călători, pentru anul 2025 este de doar 1.739.022.000 de lei, insuficientă pentru acoperirea costurilor de exploatare ale societăţii, arată documentul.

Compensaţia alocată pentru anul 2025 reprezintă doar 80% din compensaţia alocată în anul 2024, în condiţiile în care veniturile din transportul de călători sunt diminuate faţă de anul 2024 prin aplicarea prevederilor din OUG nr.156/2024, iar cheltuielile sunt indexate cel puţin cu inflaţia conform aceleiaşi ordonanțe.

Având în vedere că până în prezent ARF nu a încheiat încă un Act Adiţional la Contractul de servicii publice 2022-2032, conform prevederilor contractuale, CFR Călători încasează o compensaţie lunară de doar 132.140.000 lei, insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condiţiile în care şi veniturile din transportul de călători sunt mai mici cu cca 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024. Precizăm că pentru anul trecut, SNTFC CFR Călători primea un tarif unitar pe tren/km în cuantum de 44,73 lei/tren/km, ceea ce asigură o compensaţie lunară de aproximativ 180.000.000 de lei.

Menționăm că toate calculele șefului CFR Călători au la bază sumele primite în urma rectficărilor bugetare generoase făcute de Marcel Ciolacu.

Șeful CFR Călători a transmis oficialilor din Ministerul Transporturilor o sinteză a situației dezastruoase în care se află compania

Încasarea unei compensaţii diminuate, coroborată cu diminuarea veniturilor din transportul de Călători, determină o lipsă acută de lichidităţi, ceea ce va duce la creşterea datoriilor restante a CFR Călători către CNCFR şi alţi furnizori, majorarea cheltuielilor cu penalităţile calculate de furnizori, achiziţionarea cu întârziere a materialelor şi pieselor de schimb necesare bunei funcţionări a materialului rulant cu o vechime de peste 30 de ani, disfuncţionalităţi în activitate. De asemenea, precizăm faptul că societatea, lucrând cu furnizori de stat în proporţie de 70%, aceştia au aplicat indexarea tarifelor conform OUG 156/2024, ceea ce a dus la creşterea cheltuielilor faţă de anul trecut (energie, tarife AFER, AGIFER, prestaţii Informatică Feroviară pentru programul de ticketing etc), se mai plânge acesta.

„95% din cheltuielile lunare sunt strict legate de bună desfășurare a obligaţiei de serviciu public (taxa de utilizare infrastructură, motorină, energie de tracţiune, personal, reparaţii, mentenanţă MR), iar în prezent, din cauza lipsei acute de lichidităţi, suntem în pericol de oprire a traficului.”, spune Preoteasa în adresa semnată împreună cu directorul Financiar, Aida Hanganu.

Care este situația financiară a CFR Călători, conform directorului Traian Preoteasa

Traian Preoteasa afirmă că rezultatul financiar pe primele 7 luni ale anului 2025, este unul negativ, pierderea fiind de 205.346.000 de lei. Datoriile CFR Călători S.A. la data prezentei sunt în sumă de 625.000.000 de lei.

Din total datorii, cele mai mari sume sunt datorate către:

CN CFR SA: 114.479.000 de lei;

Electrificare CFR: 71.311.000 de lei;

Furnizori de motorină: 106.880.000 de lei;

Furnizori reparatori: 118.641.000 de lei;

Salubrizatori 17.454.000 de lei;

Alţi furnizori (în cuantum de 196.235.000 lei mententanță, pază, utilităţi, AFER, AGIFER etc).

La toate aceste datorii, furnizorii calculează penalităţi de întârziere.

Compania primește numeroase notificări de la furnizori care anunță că vor întrerupre serviciile către CFR Călători

„Suntem în perioada sezonului estival (iunie-septembrie), în care cerinţele de trafic ating maximul anual, ceea ce, pe lângă aspectul benefic al obţinerii unor venituri medii lunare superioare veniturilor celorlalte luni, necesită și disponibilizare de fonduri pentru pregătirea și menţinerea unui nivel corepunzător al parcului de material rulant. Astfel, sezonul estival, cu debut la 15 iunie, necesită un parc suplimentar de material rulant de peste 150 de vagoane (ceea ce reprezintă peste 15% din parcul activ) şi 40 de locomotive, imposibil de asigurat, imposibilitatea fiind generată de aspecte ca: subcompensarea critică îndelungată, neplata la zi a facilităţilor aferente anului 2025 – rest de plata – peste 134.000.000 de lei”.

Având în vedere datoriile restante către furnizori, am fost notificaţi de către furnizorul de motorină asupra faptului că se opresc livrările de motorină pentru locomotive dacă nu se achită datoria restantă, am fost notificaţi de către CNCFR SA şi Electrificare SA că se suspendă trasele trenurilor aparţinând SNTFC CFR Călători. Astfel, vă înştiinţăm că suntem în situaţia de a anula trenurile pe secţiile neelectrificate, precum şi oprirea activităţii de manevră efectuată cu locomotive Diesel, vom fi obligaţi la o diminuare a activităţii prezente, în fapt anularea circulaţiei unor trenuri cu impact negativ atât asupra pieţei de transport de călători, cât şi asupra celorlalte companii/structuri din domeniul feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, diminuarea activităţii urmând a fi proporţională cu impactul neasigurării compensaţiei în realizarea unui minim echilibru financiar.