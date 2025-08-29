search
Vineri, 29 August 2025
Suspendarea trenurilor, evitată în ultimul moment: CFR Călători și Transferoviar au plătit o parte din datorii

Publicat:

Criza feroviară s-a detensionat în ultimul moment: CFR Călători și Transferoviar au plătit parțial restanțele către CFR SA, iar trenurile nu vor mai fi suspendate.  

Trenurile vor circula în continuare după ce companiile au achitat din datorii / Sursa foto: CFR FB
Trenurile vor circula în continuare după ce companiile au achitat din datorii / Sursa foto: CFR FB

CFR SA amână oprirea trenurilor după achitarea unor restanțe de către cei doi operatori 

CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători şi Transferoviar, deoarece acestea au achitat parţial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu. 

"CFR SA a emis către CFR Călători, TFC şi structurile interesate Dispoziţia RCC nr. 182/29.09.2025, la ora 19:00, cu textul 'În urma analizării plăţilor efectuate în ultimul moment pentru achitarea parţială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători şi TFC, se suspendă temporar până la noi dispoziţii aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025", a precizat Mihai Barbu. 

CFR Călători a acumulat datorii de 41,41 milionae de lei la CFR SA pentru utilizarea infrastructurii

Pe 20 august, CFR SA a trimis o notificare CFR Călători cu privire la faptul că a acumulat datorii de 41,41 milioane de lei la plata TUI, astfel că din data de 1 septembrie şi, respectiv, 1 octombrie, va suspenda zeci de trenuri ale acestui operator. De asemenea, compania Transferoviar era anunţată că şi ea va avea suspendate trenuri din acelaşi motiv. 

Luni, şeful ARF a afirmat că eşalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători şi Transferoviar este singura soluţie ca aceste două companii să achite sumele datorate CFR SA. 

"Am avut o şedinţă dimineaţă cu CFR Călători, Transferoviar, CFR SA şi Electrificare CFR pentru a discuta acest subiect şi a găsi soluţii, în aşa fel încât să nu cumva să oprească trenurile în România şi, cu siguranţă, se va găsi o soluţie. Noi am identificat deja şi câteva lucruri concrete pe care putem să le facem şi vor găsi soluţii să plătească CFR SA, că aceasta este soluţia până la final, ca CFR Călători şi Transferoviar să plătească CFR SA acea taxă de utilizare a infrastructurii - TUI - eşalonat şi să-şi achite datoriile. CFR Călători discută despre o sumă de 41 de milioane de lei şi Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. Eşalonarea acestor datorii este singura soluţie astfel încât cele două companii să plătească administratorului infrastructurii feroviare aceste sume", a declarat, luni, pentru Agerpres, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu. 

Sa-au căutat cu disperare soluții pentru a se plăti o parte din sumele datorate către CFR SA

Potrivit acestuia, s-au identificat o serie de soluţii pentru a se plăti o parte din aceste sume. Astfel, ARF urma să aloce celor doi operatori o parte din compensaţia pentru facilităţile de călătorie acordate diferitelor categorii sociale, iar CFR Călători va primi o altă sumă din contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou, respectiv 7,8 milioane de lei. 

  "La plăţile din facilităţile de călătorie pentru toţi operatorii este vorba de suma de 31 de milioane de lei. Pentru toţi cei şase operatori", a precizat el. 

Deşi, părea că lucrurile merg spre rezolvare, CFR Călători a publicat miercuri seara un comunicat în care arăta că se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că, deşi avea de încasat de la ARF, pentru plata facilităţilor de călătorie şi a compensaţiei pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF (luni, 24 august) a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025. 

"Cu toate acestea, CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei şi întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară ca urmare a prestaţiei efectuate, cât şi pentru plata sumelor datorate CFR SA şi celorlalţi furnizori de servicii. Menţionăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează şi întârzieri în plata facilităţilor de călătorie acordate diferitelor categorii sociale şi a compensaţiei suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru incovenientele care pot apărea şi face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora", a transmis compania. 

CFR Călători și Transferoviar au fost amenințate cu anularea trenurilor dacă nu fac plata

În consecinţă, miercuri seara, 27 august, CFR SA a trimis o nouă notificare celor două companii în care le anunţa că îşi menţine decizia de anulare a trenurilor. 

Supărarea" între CFR SA şi CFR Călători ar fi pornit de la faptul că transportatorul naţional feroviar de călători a plătit salariile cu două zile mai devreme, în timp ce administratorul de infrastructură nu a avut bani de salarii din cauza neplăţii TUI, aşa cum a scris în prima notificare de anulare a trenurilor. 

"Supărarea a pornit ieri de la faptul că CFR Călători a plătit salariile cu două zile mai devreme şi CFR SA nu are bani să plătească salariile, din cauză că are CFR Călători să le dea bani. Şi de aici supărarea, şi CFR SA are dreptate, pentru că aşa s-a vorbit: fiindcă oamenii lucrează toţi în acelaşi loc, să nu dea o companie şi cealaltă să nu dea. Aşa a rămas şi ulterior CFR Călători a plătit salariile în avans şi de aici discuţiile dintre ei", potrivit unor surse din domeniu. 

Mihai Barbu a afirmat că în opinia sa nu se vor opri trenurile notificate, întrucât au fost discuţii între reprezentanţii celor trei companii şi în cursul zilei. 

"Am mai avut şi astăzi de dimineaţă (joi - n. r.) o discuţie cu ei, nu cred că o să se întâmple, adică nu vor fi anulate aceste trenuri. Discuţia luni a fost că noi le dăm nişte bani, da? Noi le-am dat 7,8 milioane de lei (la CFR Călători - n. r.) şi mai trebuie să le dăm 29 de milioane, care vor intra mâine (vineri - n. r.) sau luni, cel mai târziu, pentru că era o procedură cu Ministerul Finanţelor să ne aprobe, că am mutat nişte bani din trimestrul patru în trimestru trei...trebuia să ne aprobe şi abia ieri ne-a aprobat. Ieri am făcut deschiderile şi urmează să le intre banii. Deci, eu aşa sper, că din discuţia de astăzi cred că au înţeles că trebuie să rezolve această treabă", a precizat Barbu. 

Şeful ARF a atenţionat, totodată, că din această anulare de trenuri nu va câştiga nimeni, pentru că acest lucru va duce la o compensaţie mai mică pentru cei doi operatori, dar şi bani mai puţini din TUI.  

Economie

