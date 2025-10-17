search
Vineri, 17 Octombrie 2025
ANAF a făcut publică lista instituțiilor și autorităților publice datoare la bugetul de stat. Un minister trebuie să plătească 29 milioane de lei. Care este datoria totală

Publicat:

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția vineri, 17 octombrie, instituțiilor și autorităților publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.

FOTO: Mediafax
FOTO: Mediafax

Potrivit ANAF, datoria totală a instituțiilor și autorităților publice este de aproape 600 de milioane de lei.

Mai jos puteți consulta lista datornicilor la bugetul de stat.

ANAF notificǎ instituțiile publice cu datorii restante privind plata obligațiilor fiscale by Web Adevarul

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate.

La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe,” adaugă ANAF.

Scopul acestor notificări este de a informa instituțiile despre plățile restante, de a le îndruma să se conformeze și de a prezenta posibilitățile de accesare a facilităților fiscale, conform legii.

„Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

Formularul pentru cererea de eșalonare poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D8.html

ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate”, mai transmite ANAF.

Potrivit listei publicate de ANAF, cele mai mari datorii le au Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (136,5 de milioane de lei), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F. ISPIF București (87 de milioane de lei).

Fostul Minister al Antreprenoriatului și Turismului, care nu mai există din 2023, fiind înglobat în Ministerul Economiei, are o datorie de 29,1 milioane de lei.

Cancelaria premierului are o datorie de 110.045 de lei.

