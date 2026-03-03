„Avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, susține un consilier BNR. România pierde 30% din TVA

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a acuzată că „avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, afirmând că țara are un deficit de 30% la colectarea TVA, în timp ce țările vecine reușesc să colecteze peste 90%.

„Avem în momentul de față un deficit de încasare a taxei de valoare adăugată TVA care este de 30% media Uniunii Europene de 7%, Bulgaria e pe acolo, Ungaria, mai jos. Deci țările vecine noastre cu noi reușesc să încaseze TVA. Noi nu. Aici este o problemă foarte serioasă. Noi dacă nu încasăm TVA în sistemul modul acesta, asta înseamnă că avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, a spus consilierul guvernatorului BNR la Antena 3 CNN.

Întrebat unde consideră că este corupția, economistul a spus că „este în sistem”.

„ANAF nu reușește să o găsească. ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este. În momentul în care avem restituiri de TVA pentru întreprinderi care nu există și care nici nu au plătit vreodată... Eu cred că administrația publică și-ar face treaba mult mai bine decât o face acum nu numai că nu va fi voie nevoie de ca cetățenii să strângă cureaua, vom putea chiar să avem o relaxare, atât în privința unor eventuale înghețări ale unor venituri, cât și în privința creșterii economiei”, a mai declarat Eugen Rădulescu.

Cota standard de TVA a fost majorată de Guvernul Bolojan, începând din august 2025, de la 19% la 21%. De asemenea, a fost introdusă o cotă redusă unică de 11% (în locul celor de 5% și 9%), aplicabilă pentru alimente, medicamente, HoReCa, energie termică și lemn de foc.

Deficitul de TVA este diferența dintre banii care ar fi trebuit să fie colectați de stat și cei care sunt colectați efectiv. Potrivit specialiștilor, România are astfel cea mai slabă colectare a acestei taxe din UE.