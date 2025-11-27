Alexandru Nazare, Ministrul Finanţelor, spune că Taxa pe Valoarea Adăugată colectată în octombrie 2025 este cu 1,4 miliarde de lei mai mare faţă de luna precedentă și reprezintă cel mai mare nivel din an: peste 13 miliarde de lei și afirmă că măsurile fiscale adoptate în vară sunt eficiente.

Ministrul a vorbit joi, într-o conferinţă de presă, despre execuţia bugetară a lunii octombrie., subliniind că se înregistrează o reducere a deficitului faţă de anul trecut când era de 6,2%,

„În luna octombrie 2025, execuţia a înregistrat un deficit de 5,7%. Este un ecart de aproape 0,5%, care (...), în primul rând, confirmă că tendinţa pe care am anticipat-o în privinţa deficitului anual de 8,4 este una validă. În al doilea rând, confirmă ipotezele pe care le-am lansat în momentul în care am adoptat măsurile în această vară. Aceste măsuri sunt eficiente, iar execuţia din luna octombrie reflectă acest lucru”, a spus ministrul Finanţelor.

Taxa pe valoare adăugată colectată luna trecută este la cel mai ridicat nivel din acest an, a subliniat ministrul:

„TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde, care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025, cu un plus faţă de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus faţă de septembrie de 1,4 miliarde” a spus Nazare.

Referitor la cheltuielile de personal, ministrul a explicat:

„În trimestrul trei am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane în tot trimestrul trei. Luna octombrie adaugă la această sumă încă 562 de milioane. Practic, în trimestrul trei şi octombrie cumulat, avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde. De asemenea, o altă chestiune pe care aş vrea să o punctez se referă la bunuri şi servicii. Bunurile şi serviciile, analiza pe capitolul de bunuri şi servicii din octombrie consemnează o scădere de 716 milioane de lei”.

„Măsurile adoptate până acum au efecte”

Alexandru Nazare a adăugat:

„Cheltuielile cu fonduri europene, inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană pentru Agricultură, au crescut cu aproximativ 25%, acestea ajung la 51,4 miliarde, peste 10 miliarde de euro, iar cheltuielile pentru investiţii - o altă chestiune importantă şi mult dezbătută - au crescut cu 8,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Practic, ele au crescut de la 88 de miliarde, cât erau în 2024, la 96 de miliarde în acest an. Deci, practic, această execuţie confirmă atât pe palierul de venituri, cât şi pe palierul de cheltuieli că măsurile adoptate până acum au efecte”.