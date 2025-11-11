search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Alexandru Nazare a dat explicații oficiale privind creşterea TVA din 2026

Publicat:

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a vorbit marți despre ipoteza creșterii TVA din 2026 și despre situația dificilă prin care trece România, arătându-se totuși optimism în privința anului viitor, când economia își va reveni.

Alexandru Nazare conferinta de presa 13 august 2025 Foto Inquam photos Octav Ganea (3) jpg

„Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Ştiu că au fost foarte multe speculaţii, opinii, legate de creşterea TVA. Nu va fi un buget uşor de construit. Sunt perfect conştient că este bugetul care va trebui să se axeze în special pe absorbţia cât mai bună a PNRR-ului. 2026 va fi anul de absorbţie a PNRR-ului. Iar discuţiile legate de spaţiul fiscal, de ce măsuri noi vom lua, dacă vom lua astfel de măsuri, le vom avea în coaliţie. Dar nu avem în acest moment în plan o creştere a TVA", a spus Alexandru Nazare.

Întrebat despre pensiile speciale el a răspuns că subiectul este în atenţia coaliţiei şi se va discuta pe această temă chiar în cursul zilei de marţi.

De asemenea, ministrul Finanţelor s-a declarat încrezător că România se va încadra în ţinta de deficit.

Pe de altă parte, Nazare a fost întrebat de jurnalişti despre protestul organizat miercuri de sindicate şi despre contestarea îngheţării salariului minim pe economie. Şeful de la Finanţe a arătat că înţelege nemulţumirile şi a reamintit de situaţia economică dificilă prin care trece România.

Nu trecem printr-o perioadă uşoară şi cred că toată lumea este conştientă de asta şi înţeleg pe deplin nemulţumirile. Cred că rolul nostru este să comunicăm cât mai bine situaţia în care se află România astăzi. Să transmitem cât mai bine acest mesaj şi eforturile pe care le facem să depăşim situaţia economică prin care trecem. Sunt optimist pentru anul viitor. Sunt optimist pentru 2026 că motoarele economiei se vor reporni, că economia îşi va reveni. Aceste mesaje sunt importante pentru toţi românii, nu vorbesc doar de mediul de afaceri. Înţeleg că sunt nemulţumiri. În privinţa salariului minim nu este niciun plafon, nicio barieră ca unii operatori economici să crească salariile, dar în zonele unde acei operatori economici îşi permit să facă acest lucru", a declarat Alexandru Nazare.

El a precizat că au fost primite mesaje din zona de business în care unii operatori economici au transmis că este "foarte greu suportabilă" pentru ei o nouă creştere a salariului minim pe economie.

Cred că trebuie să fim echilibraţi pentru că este vorba în esenţă şi de protecţia locurilor de muncă. Suntem pe decelerare economică, am ajuns la 0,8% anul trecut. Suntem într-o zonă complicată în privinţa creşterii economice. Salariul a crescut de la an la an din 2021 încoace şi în Consiliul tripartit acestea sunt mesajele pe care le-am primit. Pe de o parte, multe companii ne spun că le este foarte greu în acest moment să mai crească salariul minim. Pe de altă parte, bineînţeles, avem o presiune, justificată, de creştere a salariului minim şi încercăm să ţinem un echilibru în această zonă şi trebuie să fie o justificare, trebuie să ne uităm la economie. Trebuie să ne uităm la competitivitatea economiei şi să încercăm să găsim cea mai bună variantă între o solicitare şi alta", a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat de jurnalişti despre impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi a afirmat că acesta plafonează dezvoltarea companiilor. El consideră că trebuie atenţie la astfel de măsuri dacă se doreşte o relansare a economiei şi trebuie găsită varianta optimă de acoperire a veniturilor la buget, în coaliţie.

