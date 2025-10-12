Alexandru Nazare, despre o posibilă creștere a TVA-ului în 2026: „Un buget construit realist previne astfel de întâmplări”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, în direct la emisiunea „Briefing” de la Digi24, că nu există în prezent planuri pentru o creștere a TVA-ului în 2026 și a subliniat importanța unui buget construit realist pentru evitarea unor astfel de situații.

„Eu am spus-o și o repet: nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2026. Deci nu există în plan o creștere. Bineînțeles că există tot felul de scenarii, evaluări din diverse zone, dar în privința ipotezelor pe care noi plecăm pentru a construi bugetul anului 2026, nu avem în planul creșterea TVA-ului”, a spus ministrul.

El a explicat că un buget realist poate preveni „accidente” precum necesitatea majorării taxelor.

„Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări în timpul anului. Cu cât bugetul îl construim mai realist, cu atât nu există astfel de accidente sau nu putem să ne punem în situația să ne gândim la o creștere a unei taxe. Deci este foarte important modul în care construim bugetul”, a zis Nazare.

Referitor la efectele măsurilor fiscale adoptate deja, Nazare a declarat că situația României este mult ameliorată, comparativ cu perioada iulie 2025.

„Situația este mult ameliorată. Atmosfera din ECOFIN în relație cu România e mult ameliorată față de iulie, față de ECOFIN din iulie, unde am fost foarte aproape de o posibilă suspendare a fondurilor europene. Această posibilitate de a avea 10% din angajamente suspendate pentru anul 2026, în momentul de față este mult, mult atenuată. Asta nu înseamnă că a dispărut complet, pentru că va depinde foarte mult de ce facem și în continuare și de cât de consistente sunt măsurile pe care le luăm atât până la finalul acestui an, cât și în 2026”, a adăugat ministrul.

Despre rectificarea bugetară, ministrul a precizat: „În rectificarea bugetară am reușit să negociem un deficit de 8,4% față de un 8% cât era inițial, ceea ce ne-a dat un spațiu foarte important pentru investiții, adică aproape 8 miliarde de lei pe care am putut să le distribuim astfel încât să continuăm investiții esențiale în mai multe zone: Transporturi, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei. Sunt niște plusuri.”

În ceea ce privește confirmarea cifrei de 8,4% în raport cu organismele internaționale, Alexandru Nazare a spus: „Consistentă și în raport cu Comisia, consistentă în raport cu agențiile de rating. Faptul că avem un 8,4 confirmat de agenții, indirect, ne transmite că măsurile luate au avut efecte, pentru că dacă nu aveau efecte, agențiile n-ar fi confirmat acest lucru.”

Ministrul Finanțelor a subliniat astfel că România nu are în vedere majorarea TVA-ului în 2026, dar că menținerea unui buget realist și implementarea măsurilor fiscale sunt esențiale pentru sănătatea economiei.