Agențiile de recrutare, obligate să verifice spațiile de cazare a muncitorilor străini. Reacția patronatelor

Proiectul de act normativ care reglementează recrutarea muncitorilor străini impune firmelor din domeniu să verifice, în locul instituțiilor statului, locurile de muncă și unitățile unde sunt cazați lucrătorii aduși din afara UE. 

Ședință de lucru la Guvern cu agențiile de recrutare a muncitorilor străini
Agențiile de recrutare, obligate să verifice spațiile de cazare a muncitorilor străini. Foto PIFM

Cancelaria Prim-Ministrului a organizat joi și vineri, 15 și 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, o sesiune de dezbateri publice privind proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului, care vizează înregistrarea și obligațiile angajatorilor de lucrători din alte țări, precum și autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare care intermediază forța de muncă externă pe piața muncii din România.

În cadrul acestei sesiuni, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) a prezentat poziția comună a membrilor săi, semnalând principalele probleme identificate și oferind autorităților soluții concrete pentru corectarea acestora. PIFM apreciază deschiderea manifestată de autoritățile române față de dialogul cu mediul de afaceri și consideră că această sesiune a reprezentat un pas important pentru clarificarea impactului real al proiectului de act normativ.

Agențiile de recrutare, sancționate pentru conduita muncitorilor străini

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă susține că, în primul rând, trebuie corectată prevederea referitoare la responsabilitățile reale ale agențiilor de recrutare, deoarece proiectul de act normativ introduce, în mod nejustificat, o formă de răspundere extinsă a agențiilor de plasare, transformându-le în respondenți financiari pentru fapte care aparțin unor terți asupra cărora nu au niciun control legal. Agențiile sunt sancționate pentru comportamentul pe care îl au unii muncitori străini după angajare, pentru încălcări comise de angajatorii beneficiari sau chiar pentru decizii administrative ale statului român, precum refuzul vizelor sau încetarea dreptului de ședere. Această abordare contravine principiului fundamental al dreptului român potrivit căruia răspunderea este personală și proporțională cu gradul de culpă, obligând intermediari privați să suporte riscuri juridice și financiare care exced complet rolul lor real de simpli prestatori de servicii de mediere pe piața muncii.

Verificări în locul statului

O preocupare serioasă exprimată de membrii PIFM vizează transferul atribuțiilor de control și verificare de la instituțiile statului către agențiile private de recrutare. Din perspectiva patronatului, această măsură trebuie eliminată, întrucât agențiile sunt parteneri contractuali ai angajatorilor, nu organe de control. Verificările și controalele prevăzute în proiect reprezintă, în fapt, o delegare nejustificată a autorității statului către mediul privat. Controlul respectării legislației muncii și a regimului străinilor este o atribuție exclusivă a instituțiilor competente, precum Inspectoratul General pentru Imigrări și Inspecția Muncii, și nu poate fi transferată unor operatori economici.

Membrii PIFM au rețineri vis-à-vis de obligarea agențiilor de recrutare să efectueze verificări la locul de muncă și la spațiile de cazare ale lucrătorilor străini creează conflicte de interese, expune agențiile la riscuri juridice și financiare majore și afectează grav relația contractuală cu angajatorii.

Cumul de restricții

În cadrul dezbaterii, PIFM a semnalat autorităților că proiectul de OUG introduce un cumul de restricții care afectează în mod disproporționat micii întreprinzători și IMM-urile. Limitarea angajării lucrătorilor străini în funcție de codul CAEN, contingentul anual, vechimea activității și Lista ocupațiilor deficitare nu reprezintă o facilitare, ci o îngrădire suplimentară a accesului la forța de muncă.

Totodată, patronatul și-a exprimat îngrijorarea față de impunerea unei garanții financiare în valoare de 200.000 de euro, considerată excesivă și aproape imposibil de susținut pentru majoritatea IMM-urilor. PIFM a semnalat autorităților necesitatea identificării unor soluții viabile și a propus alternative de garantare, aliniate practicilor existente în alte domenii economice, precum utilizarea unor instrumente financiare flexibile care să permită accesul real al întreprinderilor mici și mijlocii la piață.

Reprezentanții PIFM au subliniat că apreciază disponibilitatea autorităților de a analiza propunerile și consideră esențial ca vechea și noua legislație să funcționeze în paralel pentru o perioadă de tranziție, astfel încât implementarea noului sistem să nu genereze blocaje administrative sau pierderi economice.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă își reafirmă disponibilitatea de a continua dialogul cu autoritățile implicate și de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la construirea unui cadru legislativ echilibrat, funcțional și predictibil, care să protejeze atât lucrătorii străini, cât și angajatorii români.

